Состоялся ответный полуфинальный матч плей-офф МЛС, в котором «Сиэтл» на своем поле уверенно переиграл «Хьюстон». Счет встречи – 3:0. В финале «Сиэтл» встретится с «Торонто».

МЛС. Плей-офф, 1/2 финала. Ответный матч

Сиэтл – Хьюстон – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Родригес, 22; 2:0 – Демпси, 57; 3:0 – Брюин, 73.

Первый матч – 2:0.

Incredible build-up play ends with Deuce's sixth postseason goal for the Rave Green.#SEAvHOU #DefendOurCup pic.twitter.com/RprUIIZlL9