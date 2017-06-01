МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»

В рамках регулярного чемпионата МЛС состоялось несколько матчей. «Динамо Хьюстон» на своем поле разгромил соперников из «Реала Солт-Лейк», счет встречи – 5:1. «Орландо Сити» уверенно переиграл «Филадельфию» – 2:0. «Нью-Йорк Сити» и «Нью-Инглэнд» не смогли выявить победителя за 90 минут времени, а «Коламбус» обыграл «Сиэтл» со счетом 3:0.

После этих результатов «Динамо Хьюстон» продолжает лидировать в Западной конференции с 23 очками после 14 матчей, а на Востоке на первой строчке идет «Торонто», набравший 29 баллов.

МЛС. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Сити – Нью-Инглэнд – 2:2 (1:1)

Коламбус – Сиэтл – 3:0 (2:0)

Орландо Сити – Филадельфия – 2:0 (0:0)

Динамо Хьюстон – Реал Солт-Лейк – 5:1 (3:0)

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