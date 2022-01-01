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МЛС 2026
Команды
Динамо Хьюстон
Состав
€ 29 млн
Динамо Хьюстон - состав команды
Хьюстон
МЛС 2026
Стадион:
Шелл Энерджи
Сайт:
http://www.houstondynamofc.com/
Тренер:
Бен Ольсен
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
31
Бонд Джонатан
Вра
33
€ 0.5 млн
1
Маурер Джимми
Вра
37
€ 0.1 млн
4
Сараччи Марсело
Защ
28
€ 2 млн
5
Халтер Лукас
Защ
26
€ 1.5 млн
13
Винс Сэм
Защ
27
€ 0.8 млн
24
Аводесу Феми
Защ
25
€ 0.7 млн
3
Карлос Антонио
Защ
33
€ 0.5 млн
28
Святченко Эрик
Защ
34
€ 0.5 млн
21
Негри Франко
Защ
31
€ 0.4 млн
37
Лоу Дамион
Защ
33
€ 0.275 млн
36
Felipe
Защ
-
19
Богуш Матеуш
Пол
25
€ 6 млн
9
Лингр Ондржей
Пол
27
€ 3 млн
6
Артур
Пол
30
€ 3 млн
18
Самассеку Диадай
Пол
30
€ 1 млн
16
Эррера Эктор
Пол
36
€ 0.6 млн
14
Холмс Дуэйн
Пол
31
€ 0.6 млн
30
Боусат Агустин
Пол
32
€ 0.6 млн
30
Урсо Жуниор
Пол
37
€ 0.1 млн
24
Керен Дарвин
Пол
36
€ 0.1 млн
29
Diego Gonzalez
Пол
-
20
Гилерме
Нап
31
€ 2.8 млн
11
Эннали Лоуренс
Нап
24
€ 2 млн
24
Алию Ибрахим
Нап
24
€ 1 млн
17
Марканич Ник
Нап
26
€ 0.4 млн
23
Макгуайр Данкан
Нап
25
-
17
Gabriel Segal
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 9, полузащитников: 10, нападающих: 6
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