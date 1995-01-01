США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
США. МЛС 2023 США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Хьюстон
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|Нью-Йорк Сити
|10 тур
|9 апреля, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|Лос-Анджелес Гэлакси
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Хьюстон
|14 тур
|30 апреля, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|Хьюстон
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|Реал Солт-Лейк
|18 тур
|18 мая, четверг
|03:30
|Миннесота Юнайтед
|Хьюстон
|23 тур
|1 июня, четверг
|05:30
|Ванкувер Уайткепс
|Хьюстон
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|Лос-Анджелес
|32 тур
|9 июля, воскресенье
|03:30
|Хьюстон
|Канзаc Сити
|33 тур
|13 июля, четверг
|03:30
|Хьюстон
|Миннесота Юнайтед
|37 тур
|27 августа, воскресенье
|04:30
|Реал Солт-Лейк
|Хьюстон
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Хьюстон
|42 тур
|21 сентября, четверг
|03:30
|Хьюстон
|Ванкувер Уайткепс
|44 тур
|24 сентября, воскресенье
|03:30
|Канзаc Сити
|Хьюстон
|46 тур
|5 октября, четверг
|02:30
|Монреаль Импакт
|Хьюстон