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    Хьюстон - расписание

    Город Хьюстон
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://web.mlsnet.com/t200/
    Стадион ББВА Компасс Стэдиум
    Тренер Теб Рамос
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Нью-Инглэнд Революшн Хьюстон
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		19 марта, воскресенье 03:30 Хьюстон Остин
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 03:30 Хьюстон Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		2 апреля, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Хьюстон
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон Лос-Анджелес Гэлакси
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 03:30 Хьюстон Интер
    США. МЛС 2023
    14 тур
    		30 апреля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Хьюстон
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон Реал Солт-Лейк
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон Сиэтл
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 03:30 Миннесота Юнайтед Хьюстон
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 03:30 Даллас Хьюстон
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		28 мая, воскресенье 03:30 Хьюстон Остин
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		1 июня, четверг 05:30 Ванкувер Уайткепс Хьюстон
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 03:30 Сент-Луис Хьюстон
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 03:30 Хьюстон Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 03:30 Хьюстон Сан-Хосе
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 03:30 Остин Хьюстон
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 05:30 Сиэтл Хьюстон
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 03:30 Хьюстон Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		13 июля, четверг 03:30 Хьюстон Миннесота Юнайтед
    США. МЛС 2023
    34 тур
    		16 июля, воскресенье 04:30 Колорадо Хьюстон
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 03:30 Хьюстон Портленд
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		27 августа, воскресенье 04:30 Реал Солт-Лейк Хьюстон
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 03:30 Хьюстон Коламбус
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 03:30 Хьюстон Сент-Луис
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 03:30 Хьюстон Ванкувер Уайткепс
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		24 сентября, воскресенье 03:30 Канзаc Сити Хьюстон
    США. МЛС 2023
    45 тур
    		1 октября, воскресенье 03:30 Хьюстон Даллас
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 02:30 Монреаль Импакт Хьюстон
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 03:30 Хьюстон Колорадо
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 04:00 Портленд Хьюстон
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