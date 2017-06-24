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    МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки

    Завершился очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Торонто» на своем поле переиграл «Нью-Инглэнд». Один из голов на свой счет записал итальянский нападающий Себастьян Джовинко, забив в текущем розыгрыше чемпионата уже седьмой мяч (в 11 матчах).

    В параллельном матче «Хьюстон» и «Даллас» не смогли выявить победителя – 1:1.

    МЛС. Регулярный чемпионат

    Торонто – Нью-Инглэнд – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мур, 11; 2:0 – Джовинко, 90+1.

    Хьюстон – Даллас – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Торрес, 19; 1:1 – Уррути, 59.

    Календарь МЛС

    Турнирная таблица МЛС

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 08:30
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