МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки

Завершился очередной матч регулярного чемпионата МЛС, в котором «Торонто» на своем поле переиграл «Нью-Инглэнд». Один из голов на свой счет записал итальянский нападающий Себастьян Джовинко, забив в текущем розыгрыше чемпионата уже седьмой мяч (в 11 матчах).

В параллельном матче «Хьюстон» и «Даллас» не смогли выявить победителя – 1:1.

МЛС. Регулярный чемпионат

Торонто – Нью-Инглэнд – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мур, 11; 2:0 – Джовинко, 90+1.

Хьюстон – Даллас – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Торрес, 19; 1:1 – Уррути, 59.

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