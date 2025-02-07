«Спартак» побил собственный трансферный рекорд

Леви Гарсия стал самым дорогим футболистом в истории «Спартака».

Московский клуб заплатил АЕКу за нападающего 18,7 миллиона евро по данным Transfermarkt (Иван Карпов писал о 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов евро за Гуса Тиля.

Топ-5 самых дорогих трансферов «Спартака» выглядят так: