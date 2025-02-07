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«Спартак» побил собственный трансферный рекорд

Леви Гарсия стал самым дорогим футболистом в истории «Спартака».

Московский клуб заплатил АЕКу за нападающего 18,7 миллиона евро по данным Transfermarkt (Иван Карпов писал о 20 млн евро, включая бонусы).

Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов евро за Гуса Тиля.

Топ-5 самых дорогих трансферов «Спартака» выглядят так:

  1. Леви Гарсия – 20 миллионов евро;
  2. Гус Тиль – 18 миллионов евро;
  3. Эсекьель Барко – 14 миллионов евро;
  4. Манфред Угальде – 13 миллионов евро;
  5. Фернандо – 12,5 миллиона евро.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии (12)
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Мордаванин
1738941081
чётам с бедными пенсами обобранными газпромом,рыла?)) кстаттули он не леви ,,а ливай ливай ливай давай сливай)0
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Тинез Розоп
1738941308
Судя по цене игрок хороший. Хорошая ли у него игра?)…
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fakeid
1738941355
это какой-то позор) хотя, не удивлён, что хряки готовы платить за зулусов втридорога! гы-гы!
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БАЗАРА НЕТ
1738941488
Выброшенные народные деньги на ветер! Лучше бы детей лечили от болезней чем закупать хлам не нужный
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...короче
1738941512
..."Деньги в кармане нестерпимо жгли ляжку и сильно хотелось шаркнуть по душе, устроив из этого Мира большое бордельеро"(с)/да простит меня Василий Макарыч/...
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Спартачище
1738942916
У болотного посмешища нет нападающих такого уровня Вот и исходят слюной убогие
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Иван Петров 1986
1738943214
Как бы вторым тилем не оказался.
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WILDLING_HRUNDEL
1738943744
Еще неустойки к лету пойдут, агентам выплаты, станку , турку,так что рекорды впереди
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ivany4
1738948541
И это еще не предел!!!
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FROLL007
1738949304
Ну и списочек. Одни сплошные неликвиды.
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