«Спартак» побил собственный трансферный рекорд

Леви Гарсия стал самым дорогим футболистом в истории «Спартака».
Московский клуб заплатил АЕКу за нападающего 18,7 миллиона евро по данным Transfermarkt (Иван Карпов писал о 20 млн евро, включая бонусы).
Это новый трансферный рекорд спартаковцев. Ранее они платили максимум 18 миллионов евро за Гуса Тиля.
Топ-5 самых дорогих трансферов «Спартака» выглядят так:
- Леви Гарсия – 20 миллионов евро;
- Гус Тиль – 18 миллионов евро;
- Эсекьель Барко – 14 миллионов евро;
- Манфред Угальде – 13 миллионов евро;
- Фернандо – 12,5 миллиона евро.