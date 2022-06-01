Официально: «Эльче» выкупил Понсе у «Спартака»

Нападающий Эсекьель Понсе перешел из «Спартака» в «Эльче» на полноценной основе.

Испанский клуб активировал опцию выкупа форварда, прописанную в арендном соглашении со «Спартаком».

Сообщалось, что сумма выкупа Понсе составляет 4 миллиона евро.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.

Он провел 73 матча и забил 25 голов.

Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

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