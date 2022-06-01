Официально: «Эльче» выкупил Понсе у «Спартака»

Нападающий Эсекьель Понсе перешел из «Спартака» в «Эльче» на полноценной основе.
Испанский клуб активировал опцию выкупа форварда, прописанную в арендном соглашении со «Спартаком».
Сообщалось, что сумма выкупа Понсе составляет 4 миллиона евро.
- Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
- Он провел 73 матча и забил 25 голов.
- Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: сайт «Спартака»