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    «Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе перешел в «Эльче» на правах аренды до конца сезона.

    По информации Transfermarkt, испанский клуб сможет выкупить аргентинца по окончании срока аренды за 4 миллиона евро.

    • Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
    • Он провел 73 матча и забил 25 голов.
    • Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

    «Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»

    «Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче»

    Понсе прошел медосмотр для «Эльче» (Metaratings)

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 12:00
    Комментарии1
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      Рейтинг: +31453

      oyabun 15 минут назад

      маловато предлагают за Понсе. Ну посмотрим до лета - если будет хорошо играть и изменят лимит на легионеров, то и обратно заберем.

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