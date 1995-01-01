«Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона

маловато предлагают за Понсе. Ну посмотрим до лета - если будет хорошо играть и изменят лимит на легионеров, то и обратно заберем.
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе перешел в «Эльче» на правах аренды до конца сезона.
По информации Transfermarkt, испанский клуб сможет выкупить аргентинца по окончании срока аренды за 4 миллиона евро.
- Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
- Он провел 73 матча и забил 25 голов.
- Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.
«Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»
«Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче»