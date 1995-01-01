«Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе перешел в «Эльче» на правах аренды до конца сезона.

По информации Transfermarkt, испанский клуб сможет выкупить аргентинца по окончании срока аренды за 4 миллиона евро.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.

Он провел 73 матча и забил 25 голов.

Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

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