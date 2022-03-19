Примера. «Валенсия» победила «Эльче». Черышев сыграл впервые с 8 января, Понсе провел 58 минут

«Валенсия» в 29-м туре чемпионата Испании переиграла «Эльче». Гол у Гонсало Гедеша, ему ассистировал Карлос Солер.

Российский игрок «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 72-й минуте. Это его первое появление с 8 января. Летом россиянин станет свободным агентом.

Нападающий «Эльче» Эсекьель Понсе вышел в основе и отыграл 58 минут. Аргентинец принадлежит «Спартаку».

И «Эльче», и «Валенсия» идут в середине таблицы.

Испания. Примера. 29-й тур

Эльче – Валенсия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гедеш, 50.

Удаления: Мохика, 90+2 – нет.

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