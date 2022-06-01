Мостовой: «Про Понсе уже все забыли. «Спартаку» не стоило пытаться его возвращать»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выкупе форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе испанским «Эльче».
«Стоило ли «Спартаку» пытаться вернуть Понсе? Нет. Про Понсе уже все забыли. После победы в Кубке точно никто не вспомнит. Он иностранец, так что всe нормально.
Проиграли бы Кубок – сейчас и Понсе, и Ларссона вспомнили бы. А так, уже про 10-е место даже никто не вспоминает», – сказал Мостовой.
- Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
- Он провел 73 матча и забил 25 голов.
- Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»