Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

Мостовой: «Про Понсе уже все забыли. «Спартаку» не стоило пытаться его возвращать»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о выкупе форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе испанским «Эльче».

«Стоило ли «Спартаку» пытаться вернуть Понсе? Нет. Про Понсе уже все забыли. После победы в Кубке точно никто не вспомнит. Он иностранец, так что всe нормально.

Проиграли бы Кубок – сейчас и Понсе, и Ларссона вспомнили бы. А так, уже про 10-е место даже никто не вспоминает», – сказал Мостовой.

  • Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
  • Он провел 73 матча и забил 25 голов.
  • Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Официально: «Эльче» выкупил Понсе у «Спартака» 1
«Эльче» не будет выкупать Понсе у «Спартака». Клуб хочет снизить сумму трансфера 5
«Эльче» не обязан выкупать Понсе у «Спартака» («Спорт-Экспресс») 5
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:01
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +31758

    VVM1964 22 минуты назад

    Что за манера говорить за всех (((. При том, что ты - САМ Мостовой, не тебе решать - нужен или не нужен, вот и результат - забрали, как миленькие и за 4 млн !!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11