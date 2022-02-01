«Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»

Нападающий Эсекьель Понсе прокомментировал переход из «Спартака» в «Эльче».
Клубы договорились об аренде аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной в случае выполнения определенных условий.
«Впереди новый вызов. С нетерпением жду начала новой истории», – написал Понсе в инстаграме.
- Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
- Он провел 73 матча и забил 25 голов.
- Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.
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Источник: инстаграм Эсекьеля Понсе