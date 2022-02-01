«Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»

Нападающий Эсекьель Понсе прокомментировал переход из «Спартака» в «Эльче».

Клубы договорились об аренде аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной в случае выполнения определенных условий.

«Впереди новый вызов. С нетерпением жду начала новой истории», – написал Понсе в инстаграме.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.

Он провел 73 матча и забил 25 голов.

Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.