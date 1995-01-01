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    «Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»

    Нападающий Эсекьель Понсе прокомментировал переход из «Спартака» в «Эльче».

    Клубы договорились об аренде аргентинца до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной в случае выполнения определенных условий.

    «Впереди новый вызов. С нетерпением жду начала новой истории», – написал Понсе в инстаграме.

    • Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
    • Он провел 73 матча и забил 25 голов.
    • Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

    «Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона

    «Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче»

    Понсе прошел медосмотр для «Эльче» (Metaratings)

    Источник: инстаграм Эсекьеля Понсе

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +93534

      zigbert 41 минуту назад

      Пусть все у него сложится удачно в новой команде.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9360

      Alekxei Z. 1 час назад

      Удачи , Эсекьель !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13466

      Cleaner 1 час назад

      В Спартаке был вызов??? В Спартаке был летаргический сон. В Эльче так не поспишь...

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