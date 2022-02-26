Примера. «Эльче» крупно проиграл аутсайдеру «Леванте», Понсе вышел на 60-й минуте

«Эльче» в 26-м туре чемпионата Испании разгромно уступил «Леванте». С 73-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления воспитанника «Барселоны» Жерара Гумбау.
«Леванте» остался на последнем месте. «Эльче» занимает 13-ю строчку.
Принадлежащий «Спартаку» нападающий Эсекьель Понсе вышел у «Эльче» на замену на 60-й минуте. В прошлом туре он принес победу над «Райо Вальекано», также выйдя по ходу встречи.
Испания. Примера. 26-й тур
Голы: 1:0 – Моралес, 37; 2:0 – де Фрутос, 67; 3:0 – Мелеро, 90.
Удаления: нет – Гумбау, 73.
Источник: Бомбардир.ру