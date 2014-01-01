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    Понсе покинул расположение «Спартака» и улетел на медосмотр для «Эльче» («РБ Спорт»)

    Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе близок к переходу в «Эльче».

    24-летний футболист уже покинул расположение московской команды и улетел на медосмотр.

    После обследования аргентинец должен подписать контракт с клубом Примеры.

    • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
    • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +57334

      portero 8 минут назад

      Ой пускай уходит, скажем так : не усилил он Спартак!...

      0
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      Рейтинг: +10149

      ivany4 15 минут назад

      Теперь нужен быстрый маневренный нападающий.
      "Столбов" хватает.))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +651

      Узб@гоеный 1 час назад

      Откинулся на волю. Может футболистом станет, каким был до прихода к свиньям. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +31430

      oyabun 1 час назад

      Это пипец как плохо. Останутся 2 столба, Ларссон не в счет, во вчерашней игре в очередной раз показал, что его история в Спартаке уже закончена - пустое место на поле. Итого в атаке у нас останутся 2 достаточно медленных напа и это какая то полуатака. Эффективность которой раза в 2 ниже чем если бы играли условный столб и быстрый маневренный нап как Понсе. А самому то Понсе какой интерес играть в отстойном клубе типа Эльче? Да и платить там ему будут наверняка гораздо меньше.

      3
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      Рейтинг: +20438

      JTherry > oyabun 1 час назад

      скорее всего, трансфер Понсе вынужденный из-за неудачных результатов в АПЛ у Крала (вышел на поле всего 1 раз на 1 минуту)... без согласия самого Понсе переход в Ла Лигу не состоялся бы... клубы Ла Лиги объективно сильнее клубов РПЛ, играть можно весь год, без перерывов, говорят на одном языке - интересов много можно найти при желании...

      2
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      Рейтинг: +5876

      R_a_i_n 1 час назад

      Ооооооочень-оооочень жаль. Плюс в том, что освободилось место лега, теперь можно(нужно) найти либо классного опорника, либо плеймейкера.

      4
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      ...
      Рейтинг: +363

      Беспонтий > R_a_i_n 1 час назад

      наиболее явная ошибка при вашем новом гуру
      действительно жаль
      столько пользы не принёс бы никто

      2
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      Рейтинг: +5876

      R_a_i_n > Беспонтий 1 час назад

      Ошибка это или нет, покажет только время.

      3
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      Рейтинг: +4475

      алдан2014 2 часа назад

      Удачи Понсе,хороший нап.Видимо хочет постоянно играть,а не сидеть на лавке

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      Рейтинг: +5876

      R_a_i_n > алдан2014 1 час назад

      Когда был здоров играл в основе регулярно.

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      Рейтинг: +875

      ВасяК > R_a_i_n 1 час назад

      Но травмы!!!

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