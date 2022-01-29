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  • Понсе покинул расположение «Спартака» и улетел на медосмотр для «Эльче» («РБ Спорт»)

Понсе покинул расположение «Спартака» и улетел на медосмотр для «Эльче» («РБ Спорт»)

29 января 2022, 15:39
20

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе близок к переходу в «Эльче».

24-летний футболист уже покинул расположение московской команды и улетел на медосмотр.

После обследования аргентинец должен подписать контракт с клубом Примеры.

  • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
  • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Эльче Понсе Эсекьель
Комментарии (20)
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алдан2014
1643460653
Удачи Понсе,хороший нап.Видимо хочет постоянно играть,а не сидеть на лавке
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R_a_i_n
1643461630
Ооооооочень-оооочень жаль. Плюс в том, что освободилось место лега, теперь можно(нужно) найти либо классного опорника, либо плеймейкера.
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oyabun
1643462401
Это пипец как плохо. Останутся 2 столба, Ларссон не в счет, во вчерашней игре в очередной раз показал, что его история в Спартаке уже закончена - пустое место на поле. Итого в атаке у нас останутся 2 достаточно медленных напа и это какая то полуатака. Эффективность которой раза в 2 ниже чем если бы играли условный столб и быстрый маневренный нап как Понсе. А самому то Понсе какой интерес играть в отстойном клубе типа Эльче? Да и платить там ему будут наверняка гораздо меньше.
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ivany4
1643467860
Теперь нужен быстрый маневренный нападающий. "Столбов" хватает.))
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portero
1643468285
Ой пускай уходит, скажем так : не усилил он Спартак!...
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Romio-xxx
1643470142
Да по моему эту лучший нападающий сейчас в Спартаке!Зачем отпускать?Уж лучше Ларсона..
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petrucho-spb
1643480647
Возможно скоро узнаем кого присмотрели.
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