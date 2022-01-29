Понсе покинул расположение «Спартака» и улетел на медосмотр для «Эльче» («РБ Спорт»)

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе близок к переходу в «Эльче».

24-летний футболист уже покинул расположение московской команды и улетел на медосмотр.

После обследования аргентинец должен подписать контракт с клубом Примеры.

Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.

В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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