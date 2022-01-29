Мостовой: «Уход Понсе не будет потерей для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил возможный уход из клуба форварда Эсекьеля Понсе. Он близок к трансферу в «Эльче».

«Уход Понсе не потеря для «Спартака». Все понимают, что Понсе не раскрыл свой потенциал до конца. В прошлом году он начал более-менее нормально играть — до этого у него не особо что-то и получалось. Если Понсе хочет уйти, а за него «Спартак» получит какие-то деньги — почему нет? Мир футбола сейчас такой, что у всех задача как можно быстрее заработать, а футбол интересует в меньшей степени», – сказал Мостовой.

Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.

В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?»