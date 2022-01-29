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Мостовой: «Уход Понсе не будет потерей для «Спартака»

29 января 2022, 18:10
10

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил возможный уход из клуба форварда Эсекьеля Понсе. Он близок к трансферу в «Эльче».

«Уход Понсе не потеря для «Спартака». Все понимают, что Понсе не раскрыл свой потенциал до конца. В прошлом году он начал более-менее нормально играть — до этого у него не особо что-то и получалось. Если Понсе хочет уйти, а за него «Спартак» получит какие-то деньги — почему нет? Мир футбола сейчас такой, что у всех задача как можно быстрее заработать, а футбол интересует в меньшей степени», – сказал Мостовой.

  • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
  • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Эльче Понсе Эсекьель Мостовой Александр
Комментарии (10)
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Ollegator
1643470186
Понсе - единственный, за кем не наблюдалось наплевательского отношения к игре, в отличии от почти всей команды в прошлом году. Поэтому да, давайте его продадим..
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alefreddy
1643470647
Понсе боец таких нет в команде ни одной игры чтобы пешком ходил
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Томик
1643471595
Нет чтобы Бакаева подарить кому-нибудь, так давайте футболиста продадим.
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oyabun
1643472782
Можно подумать Эльче заплатит за Понсе хорошие деньги. Что говорили представители Спартака буквально на днях? Что отпустят Понсе только если какой нибудь клуб предложит не менее 10-12 млн. И Эльче столько предложил? Огромные сомнения. Мостовой какую то чушь спорол. Продажа Понсе - это как модно сейчас говорить "выстрел себе в ногу".
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alefreddy
1643473497
Понсе боец таких нет в команде и заменять не кем
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NewLife
1643473927
Мостовой - беспонтовый балабол. Эти древние игрочишки, игравшие много лет назад в совсем другой футбол, считают для себя возможным направо и налево раздавать свои оценки.
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Demgel
1643485877
САША,ВАЛИ учиться тренером а не комментируй наш футбол,и без тебя более менее все видим что происходит.
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житель СПб
1643487673
Я тоже согласен с теми, кто считает уход Понсе потерей для Спартака. Но игра команды не должна зависеть только от одного человека, а Ваноли уже заявил, что команда готова?
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