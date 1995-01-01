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    Мостовой: «Уход Понсе не будет потерей для «Спартака»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил возможный уход из клуба форварда Эсекьеля Понсе. Он близок к трансферу в «Эльче».

    «Уход Понсе не потеря для «Спартака». Все понимают, что Понсе не раскрыл свой потенциал до конца. В прошлом году он начал более-менее нормально играть — до этого у него не особо что-то и получалось. Если Понсе хочет уйти, а за него «Спартак» получит какие-то деньги — почему нет? Мир футбола сейчас такой, что у всех задача как можно быстрее заработать, а футбол интересует в меньшей степени», – сказал Мостовой.

    • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
    • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12613

      NewLife 57 минут назад

      Мостовой - беспонтовый балабол. Эти древние игрочишки, игравшие много лет назад в совсем другой футбол, считают для себя возможным направо и налево раздавать свои оценки.

      1
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      Рейтинг: +674

      alefreddy 1 час назад

      Понсе боец таких нет в команде и заменять не кем

      4
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      Рейтинг: +9324

      Alekxei Z. 1 час назад

      Может и огорчу местных спартачей , но по-мне в нынешнем Спартаке незаменимых нет. За хорошие деньги можно продать любого и не заметите потерю бойца. Продаже Понсе создаст вакансию для легионера , а нам в полузащиту ох как нужен креативщик.

      1
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      Рейтинг: +31432

      oyabun 1 час назад

      Можно подумать Эльче заплатит за Понсе хорошие деньги. Что говорили представители Спартака буквально на днях? Что отпустят Понсе только если какой нибудь клуб предложит не менее 10-12 млн. И Эльче столько предложил? Огромные сомнения. Мостовой какую то чушь спорол. Продажа Понсе - это как модно сейчас говорить "выстрел себе в ногу".

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      Рейтинг: +6723

      Томик 1 час назад

      Нет чтобы Бакаева подарить кому-нибудь, так давайте футболиста продадим.

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      Рейтинг: +674

      alefreddy 1 час назад

      Понсе боец таких нет в команде ни одной игры чтобы пешком ходил

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      Рейтинг: +239

      Ollegator 2 часа назад

      Понсе - единственный, за кем не наблюдалось наплевательского отношения к игре, в отличии от почти всей команды в прошлом году. Поэтому да, давайте его продадим..

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