Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?»

как бы сборная с Черчесовым тоже была в фокусе внимания только с ним интервью было меньше так как что он говорил понятно было лишь ему самому. для остальных смысл терялся
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал нахождение главного тренера команды Валерия Карпина на сборах клубов РПЛ. Он считает это нормальным.
– Сборная при Карпине выиграла либо сыграла вничью все матчи, кроме последнего. Главный тренер активно ездит по сборам, смотрит игроков сборной…
– Вот тоже тема: Карпин ездит, смотрит. Он что, своих футболистов не знает? Тем более сейчас-то, на первых сборах, что смотреть?
Как Карпин стал тренером, началось какое-то шоу. Каждый день показывают, как он сидит на футболе. А что он еще делать-то должен? Смешно.
- Коллеги Карпина по штабу тоже смотрят игры клубов РПЛ.
- Россия готовится к стыковому матчу за место на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
- Карпин и Мостовой вместе играли за сборную.
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