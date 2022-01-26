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  • Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?»

Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?»

26 января 2022, 19:46
20

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал нахождение главного тренера команды Валерия Карпина на сборах клубов РПЛ. Он считает это нормальным.

– Сборная при Карпине выиграла либо сыграла вничью все матчи, кроме последнего. Главный тренер активно ездит по сборам, смотрит игроков сборной…

– Вот тоже тема: Карпин ездит, смотрит. Он что, своих футболистов не знает? Тем более сейчас-то, на первых сборах, что смотреть?

Как Карпин стал тренером, началось какое-то шоу. Каждый день показывают, как он сидит на футболе. А что он еще делать-то должен? Смешно.

  • Коллеги Карпина по штабу тоже смотрят игры клубов РПЛ.
  • Россия готовится к стыковому матчу за место на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
  • Карпин и Мостовой вместе играли за сборную.

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Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (20)
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Hektor 84
1643216000
У Мостового зависть так и прет и желчь со рта льется! Как так? Валера бывшего одноклубника в сборную не подтянул?
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Fusballer
1643217162
То ли дело чабан - в Альпах сидел и шашлык жарил. А на игроков не смотрел, ибо зачем, если все строго по списку шли.
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JTherry
1643219902
Карпин на сборах и игроков посмотрит и отдохнет заодно... до игры с Польшей еще 2 месяца, "игроков своих он знает", тут Мост прав, появиться вдруг в сборной какому-то новому игроку вряд ли удастся... но завидовать не надо так откровенно...)
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Vitaga
1643222035
как бы сборная с Черчесовым тоже была в фокусе внимания только с ним интервью было меньше так как что он говорил понятно было лишь ему самому. для остальных смысл терялся
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Борисыч1
1643222764
Не любит Царь свою Болонку ))
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serglider
1643224625
Мне вот нравится формулировка "Россия готовится к стыковому матчу за место на ЧМ-2022 против Польши"! Там вообще-то должно быть два стыковых матча "за место на ЧМ-2022", а готовятся ли ко второму матчу и готовятся ли на самом деле? Опять же, я понимаю, если бы Карпуша собрал сборников и целенаправленно готовил пацанов к матчам, таки нет! Они тренируются в своих клубах и готовятся к второй части сезона чемпионата страны! А это разнонаправленные методы подготовки, имеющие мало общего... То есть, я хочу сказать, что сборная ни к чему и ни к кому НЕ ГОТОВИТСЯ! Не надо вводить людей в заблуждение. Потом, когда сборная обосрется, в очередной раз, Карпуша будет кривить харю и ныть, что времени на подготовку и не хватило... Занавес...
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portero
1643228293
То есть Мостовой бы собрал всех сборников и тренировал 2 месяца к игре с Поляками. Думаю нереальные вещи излагает товарищ...
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