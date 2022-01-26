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    Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал нахождение главного тренера команды Валерия Карпина на сборах клубов РПЛ. Он считает это нормальным.

    – Сборная при Карпине выиграла либо сыграла вничью все матчи, кроме последнего. Главный тренер активно ездит по сборам, смотрит игроков сборной…

    – Вот тоже тема: Карпин ездит, смотрит. Он что, своих футболистов не знает? Тем более сейчас-то, на первых сборах, что смотреть?

    Как Карпин стал тренером, началось какое-то шоу. Каждый день показывают, как он сидит на футболе. А что он еще делать-то должен? Смешно.

    • Коллеги Карпина по штабу тоже смотрят игры клубов РПЛ.
    • Россия готовится к стыковому матчу за место на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
    • Карпин и Мостовой вместе играли за сборную.

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    Источник: «Московский комсомолец»

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +842

      Vitaga 7 минут назад

      как бы сборная с Черчесовым тоже была в фокусе внимания только с ним интервью было меньше так как что он говорил понятно было лишь ему самому. для остальных смысл терялся

      0
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      Рейтинг: +20390

      JTherry 43 минуты назад

      Карпин на сборах и игроков посмотрит и отдохнет заодно... до игры с Польшей еще 2 месяца, "игроков своих он знает", тут Мост прав, появиться вдруг в сборной какому-то новому игроку вряд ли удастся... но завидовать не надо так откровенно...)

      1
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      Рейтинг: +13302

      Cleaner 1 час назад

      Так Валера эти шоу и устраивает. Вместо реального подбора игроков и налаживания игры...(

      1
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      Рейтинг: +5743

      R_a_i_n > Cleaner 22 минуты назад

      Ты на бомбардире тоже шоу устраиваешь в каждой новости с Карпиным и с Спартаком, вместо адекватных комментариев.

      0
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      Рейтинг: +13302

      Cleaner > R_a_i_n 20 минут назад

      Я не тренер СБОРНОЙ России. Какой с меня спрос. Посмеялись и забыли...

      0
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      Рейтинг: +5743

      R_a_i_n > Cleaner 18 минут назад

      Хорошо, Валера тренер. Твоя претензия, в том, что он не правильно подбирает игроков и не налаживает игру. Конкретно, что не так он подобрал и какую игру он не наладил??

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      Рейтинг: +13302

      Cleaner > R_a_i_n 16 минут назад

      Валера - ТРЕНЕР? Уже смешно!..)))

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      Рейтинг: +5743

      R_a_i_n > Cleaner 15 минут назад

      Ты не ответил.

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      Рейтинг: +13302

      Cleaner > R_a_i_n 13 минут назад

      Я дал ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ответ. Хоть и немного шутливый, он точен и однозначен.

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      Рейтинг: +5743

      R_a_i_n > Cleaner 10 минут назад

      Вот тут на сайте несколько таких орунов, которые кричат, что Валера не тренер, но что он конкретно делает не так ни кто не пишет. Только общие слова по типу "игроки не те" и "игры нету". Короче ты звездабол обыкновенный. Отряд копытные.

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      Рейтинг: +13302

      Cleaner > R_a_i_n 4 минуты назад

      Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Станиславский сказал. Перефразируя, Карпин любит СЕБЯ в футболе, а не футбол в себе. Отсюда все его решения. Так понятнее? Тренер должен болеть за результат, Валера болеет только за себя. Неужели не видите???????????????????????????...(((

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      Рейтинг: +5743

      R_a_i_n > Cleaner 1 минуту назад

      Нет не вижу. Ты примеры приведи, а не Станиславского процитируй. Так и я могу. Конкретно какие решения Карпина не правильные?

      0
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      Рейтинг: +11679

      Fusballer 1 час назад

      То ли дело чабан - в Альпах сидел и шашлык жарил. А на игроков не смотрел, ибо зачем, если все строго по списку шли.

      2
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      Рейтинг: +6507

      vladik12 > Fusballer 1 час назад

      По списку, присланному агентами.

      1
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      Рейтинг: +13829

      Hektor 84 1 час назад

      У Мостового зависть так и прет и желчь со рта льется! Как так? Валера бывшего одноклубника в сборную не подтянул?

      11
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      Рейтинг: +4319

      Блямба > Hektor 84 1 час назад

      Согласен..)прям изо всех щелей..
      как же так ? "Азм есьм Царь!"
      Кто Валерку на царство пустил?

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