Мостовой: «Как Карпин принял сборную, началось шоу. Каждый день показывают, как смотрит футбол. А что он еще делать должен?»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал нахождение главного тренера команды Валерия Карпина на сборах клубов РПЛ. Он считает это нормальным.

– Сборная при Карпине выиграла либо сыграла вничью все матчи, кроме последнего. Главный тренер активно ездит по сборам, смотрит игроков сборной…

– Вот тоже тема: Карпин ездит, смотрит. Он что, своих футболистов не знает? Тем более сейчас-то, на первых сборах, что смотреть?

Как Карпин стал тренером, началось какое-то шоу. Каждый день показывают, как он сидит на футболе. А что он еще делать-то должен? Смешно.

Коллеги Карпина по штабу тоже смотрят игры клубов РПЛ.

Россия готовится к стыковому матчу за место на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).

Карпин и Мостовой вместе играли за сборную.

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