Онопко и Галицкий посетили в Испании игру «Спарта» – «Локомотив»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартой» и «Локомотивом». На игру приехал тренер сборной России Виктор Онопко.
Также на встрече присутствует владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, чья команда тоже проводит сбор в Испании.
- Вместе с Галицким присутствуют другие руководители «Краснодара»: Владимир Хашиг и Арам Фундукян.
- «Локомотив» – 1-й соперник «Краснодара» в весенней части сезона РПЛ.
- Сборная России, которую представляет Онопко, готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого