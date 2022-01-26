Онопко и Галицкий посетили в Испании игру «Спарта» – «Локомотив»

В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартой» и «Локомотивом». На игру приехал тренер сборной России Виктор Онопко.

Также на встрече присутствует владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, чья команда тоже проводит сбор в Испании.

Вместе с Галицким присутствуют другие руководители «Краснодара»: Владимир Хашиг и Арам Фундукян .

и . «Локомотив» – 1-й соперник «Краснодара» в весенней части сезона РПЛ.

Сборная России, которую представляет Онопко, готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).

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