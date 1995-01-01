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    Онопко и Галицкий посетили в Испании игру «Спарта» – «Локомотив»

    В эти минуты проходит товарищеский матч между «Спартой» и «Локомотивом». На игру приехал тренер сборной России Виктор Онопко.

    Также на встрече присутствует владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, чья команда тоже проводит сбор в Испании.

    • Вместе с Галицким присутствуют другие руководители «Краснодара»: Владимир Хашиг и Арам Фундукян.
    • «Локомотив» – 1-й соперник «Краснодара» в весенней части сезона РПЛ.
    • Сборная России, которую представляет Онопко, готовится к стыковому матчу за путевку на ЧМ-2022 против Польши (24 марта).

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +13302

      Cleaner 1 час назад

      Сборная России сейчас НИ К ЧЕМУ не готовится. Что за бред несут авторы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6507

      vladik12 > Cleaner 1 час назад

      А к чему готовятся Карпин, Онопко и Писарев, колесящие по всему миру по сборам клубов РПЛ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13302

      Cleaner > vladik12 18 минут назад

      Развлекаются за счет РФС напоследок! Чем же еще?..)

      0
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