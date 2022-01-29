Агент Сафонов: «Понсе в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке»

По мнению агента Алексея Сафонова, трансфер в «Эльче» будет полезен нападающему «Спартака» Эсекьелю Понсе. Аргентинец отправился на медосмотр для испанцев.

– Наверняка, Ваноли смотрел, кто как выглядит, и по Эсекьелю приняли такое решение. Может, сейчас кого-то еще возьмут из легионеров. Сможет ли его заменить Николсон? Надо посмотреть, как он адаптируется к России.

– Понсе – подходящий нападающий для Ла Лиги?

– Аргентинцы в Испании всегда играли и играют, там климат получше, чем у нас. Понсе – молодой парень, и в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке».

Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.

В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Мостовой: «Уход Понсе не будет потерей для «Спартака»