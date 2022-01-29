Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    2 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    3 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду

    Агент Сафонов: «Понсе в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке»

    По мнению агента Алексея Сафонова, трансфер в «Эльче» будет полезен нападающему «Спартака» Эсекьелю Понсе. Аргентинец отправился на медосмотр для испанцев.

    – Наверняка, Ваноли смотрел, кто как выглядит, и по Эсекьелю приняли такое решение. Может, сейчас кого-то еще возьмут из легионеров. Сможет ли его заменить Николсон? Надо посмотреть, как он адаптируется к России.

    – Понсе – подходящий нападающий для Ла Лиги?

    – Аргентинцы в Испании всегда играли и играют, там климат получше, чем у нас. Понсе – молодой парень, и в «Эльче» проявит себя лучше, чем в «Спартаке».

    • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
    • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Мостовой: «Уход Понсе не будет потерей для «Спартака»

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.01.2022 23:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93446
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68624
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru