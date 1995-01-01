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    «Венеция» интересуется нападающим «Спартака» Понсе

    Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Серии А, где он ранее выступал за «Рому».

    24-летний аргентинец привлек внимание «Венеции», которая ищет варианты усиления атаки.

    • Из-за травмы мениска нападающий не играет с конца сентября.
    • В этом сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7053

      серега кашин 28 минут назад

      Понсе не желательно продавать

      1
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      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n 35 минут назад

      Понсе остается. Есть Рассказов, не дорого. Мы даже доплатим.

      1
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      Рейтинг: +11609

      Fusballer 37 минут назад

      Понсе и самим пригодится, когда в форму придёт. С нападающими сейчас в Спартаке проблема.

      2
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      Рейтинг: +5675

      R_a_i_n > Fusballer 34 минуты назад

      Ну как бы нападение есть у нас. Проблема в центре поля. Ни опорника ни плеймейкера так и не купили(и не купят уже)

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