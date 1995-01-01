«Венеция» интересуется нападающим «Спартака» Понсе

Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Серии А, где он ранее выступал за «Рому».

24-летний аргентинец привлек внимание «Венеции», которая ищет варианты усиления атаки.

Из-за травмы мениска нападающий не играет с конца сентября.

В этом сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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