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    Понсе близок к переходу из «Спартака» в «Эльче»

    Форвард «Спартака» Эсекьель Понсе, вероятно, продолжит карьеру в Испании.

    По информации Cazurreando, в ближайшее время аргентинец станет игроком «Эльче».

    • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
    • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Cazurreando

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии8
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      Рейтинг: +175

      Avitaminoz 59 минут назад

      Смотрел сейчас состав Эльче. У них и так аргентинец нап уже есть. Да и забивает больше Понсе. Странный выбор. Если только на замену.

      0
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      Рейтинг: +93453

      zigbert 1 час назад

      Жаль все же будет отдавать такого игрока. Правда нападающих в Спартаке сейчас достаточно.

      0
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      Рейтинг: +12612

      NewLife 2 часа назад

      Пончик хороший игрок, единственный кто бегал, а не ходил пешком в атаке а головой играл лучше Жиго.

      3
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      Рейтинг: +1885

      spam2009 2 часа назад

      пошли по пути идущего под откос паравоза((

      0
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      Рейтинг: +4475

      алдан2014 2 часа назад

      Продадут Понсе, может наконец купят защитника,правого или центрального на смену Жиго. Готовь сани летом

      0
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      Рейтинг: +363

      Беспонтий 2 часа назад

      раньше спартак дурак плохо рифмовалось
      не верится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +467

      klimovich 2 часа назад

      Вы не понимаете. Просто Спартак настолько силен, что может себе позволить продать единственного стабильно забивавшего в чемпионате форварда и не обращать на это внимания.

      0
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      Рейтинг: +5876

      R_a_i_n 2 часа назад

      Это пизнест...

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