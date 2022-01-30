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    Трансфер Понсе в «Эльче» согласован (Informacion)

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе переходит в «Эльче». Клубам осталось обменяться официальными документами.

    Это аренда с опцией выкупа в 4 миллиона евро.

    • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
    • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

    Понсе покинул расположение «Спартака» и улетел на медосмотр для «Эльче» («РБ Спорт»)

    Источник: Informacion

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      Demgel 1 час назад

      Аренда в 4,по трансферу в 7.Спартак понимает что он делает,во всех смыслах.Или Бомба опять тупит.

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