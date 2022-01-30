Трансфер Понсе в «Эльче» согласован (Informacion)

Аренда в 4,по трансферу в 7.Спартак понимает что он делает,во всех смыслах.Или Бомба опять тупит.
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе переходит в «Эльче». Клубам осталось обменяться официальными документами.
Это аренда с опцией выкупа в 4 миллиона евро.
- Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
- В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
Понсе покинул расположение «Спартака» и улетел на медосмотр для «Эльче» («РБ Спорт»)