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Команды
Эльче
Эсекьель Понсе
Статистика
€ 4 млн
Эсекьель Понсе - статистика
Эльче
29 марта 1997 (29), Росарио
#9 | Нападающий
178 см
Аргентина
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 55'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
46' - 90'
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Испания. Примера 2026/2027
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Товарищеские матчи 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
1 : 3
18.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эльче
2 : 3
15.09.2026
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
2 : 3
07.09.2026
Реал Сосьедад
1' - 55'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
46' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эльче
0 : 5
23.08.2026
Барселона
69' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
1 : 1
17.08.2026
Эльче
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