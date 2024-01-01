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«Эльче» не обязан выкупать Понсе у «Спартака» («Спорт-Экспресс»)

Будущее нападающего Эсекьеля Понсе остается неопределенным.

Права на аргентинца принадлежат «Спартаку», а зимой его арендовал «Эльче» с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

Однако оговоренные условия, касающиеся количества игрового времени форварда в составе испанской команды, не были выполнены.

«Эльче» может выкупить Понсе, однако пока не связывался со «Спартаком» по этому поводу.

  • Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.
  • Понсе провел за «Эльче» 13 матчей и забил 1 гол.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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