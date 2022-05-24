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  • «Эльче» не обязан выкупать Понсе у «Спартака» («Спорт-Экспресс»)

«Эльче» не обязан выкупать Понсе у «Спартака» («Спорт-Экспресс»)

24 мая 2022, 00:21
5

Будущее нападающего Эсекьеля Понсе остается неопределенным.

Права на аргентинца принадлежат «Спартаку», а зимой его арендовал «Эльче» с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.

Однако оговоренные условия, касающиеся количества игрового времени форварда в составе испанской команды, не были выполнены.

«Эльче» может выкупить Понсе, однако пока не связывался со «Спартаком» по этому поводу.

  • Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2024 года.
  • Понсе провел за «Эльче» 13 матчей и забил 1 гол.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Эльче Понсе Эсекьель
Комментарии (5)
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ItalianFootball
1653375959
А зачем ? отпускаешь его в Спартак, он, пользуясь разрешением УЕФА, рвет контакт и приходит в Эльче на более вкусную личку, да и с подписным бонусом. ПРОФИТ.
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zigbert
1653378009
В Спартаке он приносил много пользы. Тут все будет зависеть от его желания и решения клуба.
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alefreddy
1653385034
начал красиво сразу забил а дальше что то не так
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