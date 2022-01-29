Баженов: «Возможный уход Понсе – 100% потеря для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил возможный уход из клуба форварда Эсекьеля Понсе. Он близок к трансферу в «Эльче».

«Уход Понсе – 100% потеря для «Спартака». Он добавлял разнообразия в нападении: мог сыграть и центрфорварда, и в оттяжке, и на фланге. Не было бы травм, он бы лучше себя проявил. Если его продадут за хорошие деньги, то логика трансфера имеет место быть. Сможет ли этот состав конкурировать с топ-командами РПЛ? После нескольких туров станет понятно», – сказал Баженов.

Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.

В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Мостовой: «Уход Понсе не будет потерей для «Спартака»