Примера. Понсе в дебютном матче за «Эльче» принес волевую победу над «Райо Вальекано»

В помоцном чемпеонате играть легче я про испанию
«Эльче» в 25-м туре чемпионата Испании переиграл «Райо Вальекано». Решающий гол на 84-й минуте забил нападающий Эсекьель Понсе.
Для аргентинца, принадлежащего «Спартаку», это был дебютный матч за «Эльче». Он вышел на замену на 67-й минуте вместо Фиделя.
Испания. Примера. 25-й тур
Эльче – Райо Вальекано – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Гарсия, 52; 1:1 – Карильо, 76; 2:1 – Понсе, 84.
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