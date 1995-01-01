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    Примера. Понсе в дебютном матче за «Эльче» принес волевую победу над «Райо Вальекано»

    «Эльче» в 25-м туре чемпионата Испании переиграл «Райо Вальекано». Решающий гол на 84-й минуте забил нападающий Эсекьель Понсе.

    Для аргентинца, принадлежащего «Спартаку», это был дебютный матч за «Эльче». Он вышел на замену на 67-й минуте вместо Фиделя.

    Испания. Примера. 25-й тур

    Эльче – Райо Вальекано – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Гарсия, 52; 1:1 – Карильо, 76; 2:1 – Понсе, 84.

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    «Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона

    «Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»

    «Спартак» объявил о переходе Понсе в «Эльче»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2250

      СуперПАВ9 35 минут назад

      В помоцном чемпеонате играть легче я про испанию

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      Рейтинг: +478

      Demgel 48 минут назад

      Ушел игрок от Спартачей и сразу забил.Видимо у клуба и вправду проклятие(

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