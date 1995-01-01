Примера. Понсе в дебютном матче за «Эльче» принес волевую победу над «Райо Вальекано»

«Эльче» в 25-м туре чемпионата Испании переиграл «Райо Вальекано». Решающий гол на 84-й минуте забил нападающий Эсекьель Понсе.

Для аргентинца, принадлежащего «Спартаку», это был дебютный матч за «Эльче». Он вышел на замену на 67-й минуте вместо Фиделя.

Испания. Примера. 25-й тур

Эльче – Райо Вальекано – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Гарсия, 52; 1:1 – Карильо, 76; 2:1 – Понсе, 84.

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