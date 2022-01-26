Понсе: «Мы довольны работой Ваноли. «Спартак» должен играть в Лиге чемпионов»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

«Здорово находиться рядом с командой. Восстановление проходит хорошо. Думаю, скоро буду готов на 100 процентов. Скоро вернусь в общую группу. Думаю, неделя – максимум две.

Впечатления от нового тренерского штаба хорошие. Мы очень серьезно работаем. Нам дают большие нагрузки, но это именно то, что нам сейчас надо. Нам предстоит сложное окончание сезона. Мы довольны тем, как ведет работу Паоло. Надеюсь, все будет хорошо.

Очень рад, что Шамар с нами. Здорово, что команда усиливается, потому что у нас большие цели — мы должны играть в Лиге чемпионов. Клуб с такими притязаниями должен обладать конкуренцией в каждой линии», – сказал Понсе.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

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