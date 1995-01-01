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    Понсе: «Мы довольны работой Ваноли. «Спартак» должен играть в Лиге чемпионов»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе высказался о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера команды.

    «Здорово находиться рядом с командой. Восстановление проходит хорошо. Думаю, скоро буду готов на 100 процентов. Скоро вернусь в общую группу. Думаю, неделя – максимум две.

    Впечатления от нового тренерского штаба хорошие. Мы очень серьезно работаем. Нам дают большие нагрузки, но это именно то, что нам сейчас надо. Нам предстоит сложное окончание сезона. Мы довольны тем, как ведет работу Паоло. Надеюсь, все будет хорошо.

    Очень рад, что Шамар с нами. Здорово, что команда усиливается, потому что у нас большие цели — мы должны играть в Лиге чемпионов. Клуб с такими притязаниями должен обладать конкуренцией в каждой линии», – сказал Понсе.

    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.
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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:40
    Комментарии7
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      Рейтинг: +466

      Узб@гоеный 24 минуты назад

      Один смех с вашей бестолковой игрой. Ваше место то, где сейчас находитесь. И то слишком высоко по такой игре. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +12574

      NewLife 29 минут назад

      Пока нет игр, все время кто-то выдает прожекты, но не будет отвечать за базар, поэтому прожектеры уже надоели.

      0
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      Рейтинг: +654

      alefreddy 48 минут назад

      хочется верить но реалии другие

      0
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      Рейтинг: +3350

      Axe111 1 час назад

      Зачем там играть,один позор и посмешище

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      Рейтинг: +833

      Vitaga 1 час назад

      понятно что должен. даже обязан. но с такими тренерами и владельцем не получится

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      Рейтинг: +13280

      Cleaner 1 час назад

      Бредит болезный. Ржу над ним и компанией...)

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      Рейтинг: +15041

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну это заявление ничем не лучше Орловского " Зенит должен быть чемпионом " - кто и кому чего должен ??? ... Впрочем шансы Зенита на чемпионство гораздо больше чем Спартака на ЛЧ (((

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