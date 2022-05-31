«Эльче» не будет выкупать Понсе у «Спартака». Клуб хочет снизить сумму трансфера

Нападающий Эсекьель Понсе может вернуться в «Спартак» из аренды в «Эльче».

По информации журналиста Джеронимо Торно, испанский клуб решил не активировать опцию выкупа форварда за фиксированную сумму, прописанную в соглашении с российским клубом.

Однако, «Эльче» не собирается отказываться от покупки футболиста. Испанский клуб хочет приобрести Понсе, но уже по более низкой цене.

Сообщалось, что сумма выкупа Понсе по договору с «Эльче» составляет 4 миллиона евро.

Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.

Он провел 73 матча и забил 25 голов.

Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?