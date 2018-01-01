Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

«Эльче» не будет выкупать Понсе у «Спартака». Клуб хочет снизить сумму трансфера

Нападающий Эсекьель Понсе может вернуться в «Спартак» из аренды в «Эльче».

По информации журналиста Джеронимо Торно, испанский клуб решил не активировать опцию выкупа форварда за фиксированную сумму, прописанную в соглашении с российским клубом.

Однако, «Эльче» не собирается отказываться от покупки футболиста. Испанский клуб хочет приобрести Понсе, но уже по более низкой цене.

Сообщалось, что сумма выкупа Понсе по договору с «Эльче» составляет 4 миллиона евро.

  • Понсе выступал за «Спартак» с лета 2019 года.
  • Он провел 73 матча и забил 25 голов.
  • Рыночная стоимость форварда – 7 миллионов евро.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
«Эльче» не обязан выкупать Понсе у «Спартака» («Спорт-Экспресс») 5
«Спартак» готов продать Ларссона, Тиля, Крала, Урунова, Рошу и Понсе («Матч ТВ») 27
Понсе не вернется в «Спартак» (Metaratings) 4
Источник: «Спорт Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 23:30
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11