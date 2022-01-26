Понсе: «Выход «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы – это какой-то сон»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе оценил выход команды в 1/8 финала Лиги Европы. Исходя из начала турнира, аргентинец не верил в проход до этой стадии.

«Декабрьский матч с «Легией» смотрел дома, в Аргентине. Я порадовался за партнеров. Выйти в 1/8 финала Лиги Европы – это какой-то сон, учитывая, как мы начали эту Лигу Европы и как вообще тяжело начался сезон», – сказал Понсе.

Понсе осенью-зимой был травмирован.

Он играет в России с 2019 года.

«Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

Понсе: «Мы довольны работой Ваноли. «Спартак» должен играть в Лиге чемпионов»