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    Понсе: «Выход «Спартака» в 1/8 финала Лиги Европы – это какой-то сон»

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе оценил выход команды в 1/8 финала Лиги Европы. Исходя из начала турнира, аргентинец не верил в проход до этой стадии.

    «Декабрьский матч с «Легией» смотрел дома, в Аргентине. Я порадовался за партнеров. Выйти в 1/8 финала Лиги Европы – это какой-то сон, учитывая, как мы начали эту Лигу Европы и как вообще тяжело начался сезон», – сказал Понсе.

    • Понсе осенью-зимой был травмирован.
    • Он играет в России с 2019 года.
    • «Спартак» идет на 9-м месте в РПЛ.

    Понсе: «Мы довольны работой Ваноли. «Спартак» должен играть в Лиге чемпионов»

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    26.01.2022 21:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10420

      playsh 1 час назад

      Надо продлить этот чудесный сон как можно дольше и проснуться на пьедестале с Кубком в руках.Удачи Вам,Спартак.

      3
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      Рейтинг: +15078

      Persona_non_Grata > playsh 29 минут назад

      Для начала 1/8 пройти - и это уже будет праздник !

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