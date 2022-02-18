«Спартак» – о дебютном голе Понсе за «Эльче»: «Так держать, Танк!»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на гол форварда «Эльче» Эсекьеля Понсе в ворота «Райо Вальекано» (2:1).
«Понсе забил победный гол в дебютном матче за «Эльче». Так держать, Танк!» – говорится в публикации.
- «Эльче» арендовал аргентинца у «Спартака» в конце января.
- У испанского клуба будет право выкупа за 4 миллиона евро.
- За москвичей Понсе выступал с лета 2019 года.
Эсекель Понсе забил победный гол в дебютном матче за @elchecf!Так держать, Танк! pic.twitter.com/lqJZeFbMCe– ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 18, 2022
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