«Спартак» – о дебютном голе Понсе за «Эльче»: «Так держать, Танк!»

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на гол форварда «Эльче» Эсекьеля Понсе в ворота «Райо Вальекано» (2:1).

«Понсе забил победный гол в дебютном матче за «Эльче». Так держать, Танк!» – говорится в публикации.

«Эльче» арендовал аргентинца у «Спартака» в конце января.

У испанского клуба будет право выкупа за 4 миллиона евро.

За москвичей Понсе выступал с лета 2019 года.

Эсекель Понсе забил победный гол в дебютном матче за @elchecf!Так держать, Танк! pic.twitter.com/lqJZeFbMCe – ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 18, 2022

Примера. Понсе в дебютном матче за «Эльче» принес волевую победу над «Райо Вальекано»

«Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона

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