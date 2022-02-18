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    «Спартак» – о дебютном голе Понсе за «Эльче»: «Так держать, Танк!»

    Пресс-служба «Спартака» отреагировала на гол форварда «Эльче» Эсекьеля Понсе в ворота «Райо Вальекано» (2:1).

    «Понсе забил победный гол в дебютном матче за «Эльче». Так держать, Танк!» – говорится в публикации.

    • «Эльче» арендовал аргентинца у «Спартака» в конце января.
    • У испанского клуба будет право выкупа за 4 миллиона евро.
    • За москвичей Понсе выступал с лета 2019 года.

    Примера. Понсе в дебютном матче за «Эльче» принес волевую победу над «Райо Вальекано»

    «Эльче» может выкупить Понсе у «Спартака» за 4 миллиона

    «Впереди новый вызов». Понсе – о переходе из «Спартака» в «Эльче»

    Источник: твиттер «Спартака»

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