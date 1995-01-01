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    Понсе прошел медосмотр для «Эльче» (Metaratings)

    Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе в ближайшее время станет игроком «Эльче».

    24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование для испанского клуба.

    Вскоре о переходе аргентинца объявят официально.

    • Из-за травмы мениска Понсе не играет с конца сентября.
    • В этом сезоне нападающий забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +713

      Узб@гоеный 51 минуту назад

      Теперь может станет футболистом в отличии от свиней.

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