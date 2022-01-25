«Венеция» опровергла интерес к Понсе

Технический директор «Венеции» Паоло Поджи отреагировал на новость о желании клуба подписать форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе.

«Это неправда, мы не интересуемся им», – сказал Поджи.

Из-за травмы мениска 24-летний аргентинец не играет с конца сентября.

В этом сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы