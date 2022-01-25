«Венеция» опровергла интерес к Понсе

Технический директор «Венеции» Паоло Поджи отреагировал на новость о желании клуба подписать форварда «Спартака» Эсекьеля Понсе.
«Это неправда, мы не интересуемся им», – сказал Поджи.
- Из-за травмы мениска 24-летний аргентинец не играет с конца сентября.
- В этом сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.
- Его рыночная стоимость – 7 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»