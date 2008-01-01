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Ла Лига 2026/2027
Команды
Расинг
Результаты
€ 91 млн
Расинг - результаты матчей
Сантандер
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Эль Сардинеро
Сайт:
http://www.realracingclub.es
Тренер:
Хосе Альберто Лопес
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Примера. 2026/2027
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Сегунда. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Сегунда. 2024/2025
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Сегунда. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Кубок. 2018/2019
Испания. Кубок. 2016/2017
Испания. Сегунда. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2013/2014
Испания. Примера. 2011/2012
Испания. Кубок. 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Испания. Примера. 2007/2008
01.11 | 18:15
Расинг
0 : 3
Реал
24.10 | 17:15
Расинг
2 : 1
Эспаньол
18.10 | 15:00
Осасуна
2 : 0
Расинг
11.10 | 22:00
Расинг
2 : 2
Валенсия
19.09 | 19:30
Сельта
5 : 0
Расинг
16.09 | 22:30
Барселона
7 : 2
Расинг
12.09 | 15:00
Расинг
2 : 1
Алавес
05.09 | 19:30
Райо Вальекано
3 : 2
Расинг
28.08 | 20:00
Расинг
3 : 2
Эльче
23.08 | 20:30
Хетафе
1 : 0
Расинг
16.08 | 18:00
Расинг
2 : 2
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