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Ла Лига 2026/2027
Команды
Расинг
Состав
€ 91 млн
Расинг - состав команды
Сантандер
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Эль Сардинеро
Сайт:
http://www.realracingclub.es
Тренер:
Хосе Альберто Лопес
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Агирресабала Хулен
Вра
25
€ 9 млн
1
Simon Eriksson
Вра
-
24
Белосян Жануэль
Защ
21
€ 12 млн
3
Мартин Аарон
Защ
29
€ 5 млн
16
Гонсалес Факундо
Защ
23
€ 3 млн
22
Фелипе Педро
Защ
22
€ 1.5 млн
4
Эрнандо Ману
Защ
28
€ 1.4 млн
5
Рамон Пабло
Защ
25
€ 1 млн
2
Alvaro Mantilla
Защ
-
15
Гарсия Пабло
Пол
20
€ 8 млн
8
Алмейда Андре
Пол
26
€ 6 млн
18
Прати Маттео
Пол
22
€ 5.5 млн
23
Мартин Иван
Пол
27
€ 5 млн
20
Каналес Серхио
Пол
35
€ 3 млн
14
Гуйе Магуэтт
Пол
23
€ 1 млн
38
Hugo Martín
Пол
-
15
Marco Sangalli
Пол
-
6
Íñigo Sáinz-Maza
Пол
-
21
Забири Яссир
Нап
21
€ 9 млн
11
Мартин Андрес
Нап
27
€ 7 млн
10
Висенте Иньиго
Нап
28
€ 6 млн
7
Гулиашвили Гиорги
Нап
25
€ 2.5 млн
12
Вильялибре Асьер
Нап
29
€ 2 млн
21
Арана Хуан Карлос
Нап
26
€ 1.5 млн
27
Лосано Манекс
Нап
19
€ 1.5 млн
17
Мата Хайме
Нап
38
€ 0.1 млн
19
Iker Luque
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 9
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