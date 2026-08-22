Матч 2 тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Расингом» пройдет 23 августа 2026 года в Хетафе на стадионе «Колисеум». Хозяева неудачно стартовали в чемпионате, уступив «Алавесу» со счeтом 0:3, но быстро реабилитировались победой над «Партизаном» в Лиге Конференций (3:1). Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Вильярреала» (2:2) и пока имеют одно очко. При этом «Хетафе» традиционно силeн дома – четыре победы подряд на «Колисеуме», а в очных встречах с «Расингом» он не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Сможет ли «Расинг» прервать эту серию и увезти очки из пригорода Мадрида, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат первую победу в чемпионате?

Кто победит в матче

«Хетафе» подходит к игре с хорошей домашней формой и психологическим преимуществом над соперником. Команда выиграла четыре последних матча на «Колисеуме», а в очных встречах с «Расингом» не уступает в шести из восьми последних игр. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 1,00 гола, а в Лиге Конференций продемонстрировали умение реализовывать моменты, забив три мяча «Партизану». Однако оборона «Хетафе» вызывает тревогу: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и команда пропускает в пяти последних матчах. Это даeт «Расингу» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам компенсировать эти проблемы.

«Расинг» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В очных встречах с «Хетафе» гости также забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Расинга» уязвима: они пропускают в двенадцати последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 мяча. В стартовом туре «Расинг» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2), пропустив два гола, что подтверждает проблемы в защите. Гостям будет сложно сдержать атакующий потенциал «Хетафе» на выезде, несмотря на их способность забивать.

Итоговый вывод: «Хетафе» имеет преимущество домашней формы и очной статистики, тогда как «Расинг» испытывает проблемы в обороне и пропускает в каждой встрече. Хозяева должны воспользоваться этим и одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Хетафе».

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Хетафе» имеет небольшой перевес: восемь побед против шести у «Расинга», ещe четыре матча завершились вничью. При этом на «Колисеуме» хозяева не проигрывали «Расингу» в последних трeх встречах (одна победа, две ничьи), а в целом не уступают в шести из восьми последних игр. Текущая форма «Хетафе» дома – четыре победы подряд, тогда как «Расинг» пропускает в каждом матче и не может сохранить свои ворота сухими. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием, несмотря на их собственные проблемы в защите.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хетафе» в основное время. Домашняя серия из четырeх побед, преимущество в очных встречах и слабая оборона гостей, которые пропускают в каждом матче, делают хозяев фаворитами. «Расинг» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на очки в Хетафе. Рекомендуемая ставка – победа «Хетафе» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Расингом» состоится 23 августа 2026 года в Хетафе на стадионе «Колисеум» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».