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«Хетафе» – «Расинг»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

22 августа 2026 9:32
Хетафе - Расинг
23 авг. 2026, воскресенье 20:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Хетафе»
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Матч 2 тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Расингом» пройдет 23 августа 2026 года в Хетафе на стадионе «Колисеум». Хозяева неудачно стартовали в чемпионате, уступив «Алавесу» со счeтом 0:3, но быстро реабилитировались победой над «Партизаном» в Лиге Конференций (3:1). Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Вильярреала» (2:2) и пока имеют одно очко. При этом «Хетафе» традиционно силeн дома – четыре победы подряд на «Колисеуме», а в очных встречах с «Расингом» он не проигрывает в шести из восьми последних матчей. Сможет ли «Расинг» прервать эту серию и увезти очки из пригорода Мадрида, или хозяева продолжат своe доминирование и одержат первую победу в чемпионате?

Кто победит в матче

«Хетафе» подходит к игре с хорошей домашней формой и психологическим преимуществом над соперником. Команда выиграла четыре последних матча на «Колисеуме», а в очных встречах с «Расингом» не уступает в шести из восьми последних игр. В атаке хозяева стабильны: в среднем за последние пять матчей они забивают 1,00 гола, а в Лиге Конференций продемонстрировали умение реализовывать моменты, забив три мяча «Партизану». Однако оборона «Хетафе» вызывает тревогу: в среднем 2,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и команда пропускает в пяти последних матчах. Это даeт «Расингу» шанс на гол, но домашняя поддержка и уверенность в очных встречах должны помочь хозяевам компенсировать эти проблемы.

«Расинг» имеет свои сильные стороны, особенно в атаке. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,40 гола. В очных встречах с «Хетафе» гости также забивают в трeх последних матчах, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот. Однако оборона «Расинга» уязвима: они пропускают в двенадцати последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 мяча. В стартовом туре «Расинг» сыграл вничью с «Вильярреалом» (2:2), пропустив два гола, что подтверждает проблемы в защите. Гостям будет сложно сдержать атакующий потенциал «Хетафе» на выезде, несмотря на их способность забивать.

Итоговый вывод: «Хетафе» имеет преимущество домашней формы и очной статистики, тогда как «Расинг» испытывает проблемы в обороне и пропускает в каждой встрече. Хозяева должны воспользоваться этим и одержать победу, хотя гости способны отличиться. Наиболее вероятный исход – минимальная победа «Хетафе».

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Хетафе» имеет небольшой перевес: восемь побед против шести у «Расинга», ещe четыре матча завершились вничью. При этом на «Колисеуме» хозяева не проигрывали «Расингу» в последних трeх встречах (одна победа, две ничьи), а в целом не уступают в шести из восьми последних игр. Текущая форма «Хетафе» дома – четыре победы подряд, тогда как «Расинг» пропускает в каждом матче и не может сохранить свои ворота сухими. Это делает победу хозяев наиболее вероятным сценарием, несмотря на их собственные проблемы в защите.

Личные встречи
Побед - 5 (45%)
Ничьих - 3 (27%)
Побед - 3 (27%)
12
Забитых мячей
9
1.09
В среднем за матч
0.82
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 4
30.08.2009
Хетафе
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
1 : 0
23.08.2026
Расинг
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 2
21.01.2012
Хетафе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
0 : 1
20.02.2011
Расинг
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
0 : 1
26.09.2010
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
0 : 0
31.01.2010
Расинг
Испания. Примера, 1 тур
Расинг
1 : 4
30.08.2009
Хетафе
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
1 : 1
31.05.2009
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 1
18.01.2009
Расинг
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
2 : 1
16.03.2008
Расинг
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
2 : 0
28.10.2007
Хетафе
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
23
Орель Мангала
ОП
19
Энес Унал
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
16
F. Serrano
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Расинг
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Jorge Salinas
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
2
Alvaro Mantilla
(К) ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
38
Sergio Martinez
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
35
Диего Феррер
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Davinchi
ЦЗ
15
Себастьян Боселли
ЦЗ
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
29
Curro Burgos
ЦЗ
28
Alberto Risco
ЦП
30
Оскар Лопес
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Расинг
1
Simon Eriksson
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
14
Магуэтт Гуйе
ОП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
33
Jorge Castellanos
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
29
Andrés Vallecillo
ЦП
23
Иван Мартин
АП
21
Яссир Забири
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
38
Hugo Pérez
ЦФ
4-2-1-3
13
Сорья
22
Мохика
26
Ромеро
4
Сазонов
2
Джене
11
Террац
23
Мангала
21
Гарсия
16
10
Сатриано
19
Унал
4-2-2-2
13
Агирресабала
4
Эрнандо
2
5
Рамон
17
15
Пуэрта
38
20
Каналес
10
Висенте
12
Вильялибре
11
Мартин
23
Мангала
5
Абкар
5
Абкар
23
Мангала
10
Сатриано
9
Майорал
9
Майорал
10
Сатриано
21
Гарсия
15
Боселли
15
Боселли
21
Гарсия
11
Террац
28
28
11
Террац
12
Вильялибре
21
Забири
21
Забири
12
Вильялибре
23
Мартин
23
Мартин
4
Эрнандо
16
Гонсалес
16
Гонсалес
4
Эрнандо
20
Каналес
14
Гуйе
14
Гуйе
20
Каналес
15
Пуэрта
21
Арана
21
Арана
15
Пуэрта
Остались в запасе
Хетафе
Расинг
3
Davinchi
ЦЗ
1
Иржи Летачек
ВР
35
Диего Феррер
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
29
Curro Burgos
ЦЗ
30
Оскар Лопес
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
33
Jorge Castellanos
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
29
Andrés Vallecillo
ЦП
38
Hugo Pérez
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Остались в запасе
3
Davinchi
ЦЗ
1
Иржи Летачек
ВР
35
Диего Феррер
ВР
26
Jean Ives Valou
ЦЗ
29
Curro Burgos
ЦЗ
30
Оскар Лопес
ЦП
27
Ebrahima Drammeh Jaiteh
ЦП
Остались в запасе
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
33
Jorge Castellanos
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
29
Andrés Vallecillo
ЦП
38
Hugo Pérez
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Хетафе
Точно не сыграют
Хуанми
ЦФ
Кико Фемения
ПЗ
Крисантус Уче
ОП
Марио Мартин
ЦП
Расинг
Точно не сыграют
Pedro Felipe
Гиорги Гулиашвили
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Хетафе» в основное время. Домашняя серия из четырeх побед, преимущество в очных встречах и слабая оборона гостей, которые пропускают в каждом матче, делают хозяев фаворитами. «Расинг» способен забить, но его защита слишком уязвима, чтобы рассчитывать на очки в Хетафе. Рекомендуемая ставка – победа «Хетафе» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Расингом» состоится 23 августа 2026 года в Хетафе на стадионе «Колисеум» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Хетафе» – «Расинг»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Хетафе»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Расинг Хетафе
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