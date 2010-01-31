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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Расинг
Хетафе - Расинг: обзор матча 31 января 2010
Хетафе
31.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Расинг
Замена
Марио
️️️️
О. Серрано
Замена
Д. Парехо
️️️️
Д. Боатенг
Замена
С. Каналес
️️️️
М. Тчите
Замена
Мику
️️️️
Х. Анхель Альбин
Замена
К. Фернандес
️️️️
Т. Морал
Вторая желтая
Х. Моратон
Желтая карточка
Х. Моратон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
11
Оскар Серрано
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
19
Алекс Геихо
ЦФ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
30
Марио
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
20
Серхио Каналес
АП
9
Хиско
ЦФ
4-2-2-2
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
3
Рафа
18
Боатенг
22
Каскеро
7
Ману
14
Леон
25
Альбин
9
Сольдадо
4-1-2-1-2
1
Колторти
14
Пинильос
3
Энрике
4
Моратон
15
Креспо
18
Диоп
25
Ласен
23
Морал
11
Серрано
7
Тчите
19
Геихо
18
Боатенг
10
Парехо
10
Парехо
18
Боатенг
25
Альбин
20
Мику
20
Мику
25
Альбин
11
Серрано
30
Марио
30
Марио
11
Серрано
23
Морал
18
Фернандес
18
Фернандес
23
Морал
7
Тчите
20
Каналес
20
Каналес
7
Тчите
Остались в запасе
Хетафе
Расинг
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
0
Марио Фернандес
ВР
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
0
Луис Гарсия
АП
9
Хиско
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Статистика матча Хетафе - Расинг
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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