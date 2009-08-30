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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Хетафе
Расинг - Хетафе: обзор матча 30 августа 2009
Расинг
30.08.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 4
Завершен
Хетафе
42'
М. Ласен
12'
Р.
28'
Р. Сольдадо
33'
Р. Сольдадо
56'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Хетафе
Замена
Э. Хуанхо
️️️️
А. Геихо
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
Замена
Т. Морал
️️️️
П. Мунитис
Замена
П. Леон
️️️️
Ману
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Мане
ГОЛ! 1:4!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 1:3!
М. Ласен
ГОЛ! 0:3!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 0:2!
Р. Сольдадо
12'
ГОЛ! 0:1!
Р.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
4
Хосе Моратон
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
19
Алекс Геихо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
77
Зе Антониу
ЦЗ
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
23
Тони Морал
ЛП
9
Эспозито Хуанхо
ЦФ
20
Иван Боладо
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
4-2-3-1
25
Тоньо
19
Сепси
3
Торрехон
4
Моратон
15
Креспо
25
Ласен
8
Колса
11
Серрано
10
Мунитис
17
Арана
19
Геихо
4-3-2-1
19
Устари
21
Кортес
3
Рафа
6
Диас
2
Мане
10
Парехо
8
Гонсалес
17
Селестини
16
Риос
7
Ману
9
Сольдадо
19
Геихо
9
Хуанхо
9
Хуанхо
19
Геихо
10
Мунитис
23
Морал
23
Морал
10
Мунитис
10
Парехо
18
Боатенг
18
Боатенг
10
Парехо
7
Ману
14
Леон
14
Леон
7
Ману
8
Гонсалес
25
Альбин
25
Альбин
8
Гонсалес
Остались в запасе
Расинг
Хетафе
77
Зе Антониу
ЦЗ
1
Фабио Колторти
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
13
Жорди Кодина
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
77
Зе Антониу
ЦЗ
1
Фабио Колторти
ВР
3
Ориоль
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
20
Иван Боладо
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
25
Лукас Лихт
ЛЗ
22
Франциско Каскеро
ЦП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Расинг - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Эль Сардинеро
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