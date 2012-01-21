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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Хетафе
Расинг - Хетафе: обзор матча 21 января 2012
Расинг
21.01.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 1 тур
1 : 2
Завершен
Хетафе
14'
К. Стуани
26'
Х. Гавилан
83'
Мику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Хетафе
+2
Желтая карточка
П. Леон
Желтая карточка
Мичел
ГОЛ! 1:2!
Мику
Замена
Д. Кастро
️️️️
А. Баррада
Замена
Кеннеди
️️️️
М. Арана
Замена
П. Леон
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
М. Торрехон
Замена
Х. Самперио
️️️️
К. Стуани
Замена
А. Циолис
️️️️
Г. Колса
ГОЛ! 1:1!
Х. Гавилан
17'
Замена
А. Лопо
️️️️
Р.
ГОЛ! 1:0!
К. Стуани
Пас отдал
А. Гонсалес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Гонсало Колса
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
17
Мануэль Арана
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Франциско Каскеро
ЦП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Мичел
ЦП
20
Мику
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Расинг
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
6
Александрос Циолис
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
4-1-2-2-1
25
Тоньо
5
Сисма
20
Эспиноcа
27
Гонсалес
3
Торрехон
18
Диоп
8
Колса
8
Гонсалес
9
Акоста
17
Арана
7
Стуани
4-4-2
13
Мойя
20
Валера
6
Диас
3
Рафа
24
Масилела
22
Каскеро
10
Баррада
8
Мичел
14
Гавилан
19
Гуиса
20
Мику
8
Колса
6
Циолис
6
Циолис
8
Колса
7
Стуани
29
Самперио
29
Самперио
7
Стуани
17
Арана
16
Кеннеди
16
Кеннеди
17
Арана
3
Рафа
22
Лопо
22
Лопо
3
Рафа
10
Баррада
17
Кастро
17
Кастро
10
Баррада
14
Гавилан
14
Леон
14
Леон
14
Гавилан
Остались в запасе
Расинг
Хетафе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
17
Хулиан Луке
ПВ
10
Эдуардо Бедиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
Главный тренер
Хуанхо Гонсалес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Расинг - Хетафе
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
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