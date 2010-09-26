Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Расинг - Хетафе
Расинг - Хетафе: обзор матча 26 сентября 2010
Расинг
26.09.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 1
Завершен
Хетафе
16'
В. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Расинг - Хетафе
Желтая карточка
И. Маркано
Вторая желтая
М. Розенберг
Замена
Борха
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
М. Ласен
Замена
А. Колунга
️️️️
Мику
Замена
П. Москера
️️️️
Ману
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
М. Ласен
️️️️
Г. Колса
Замена
П. Мунитис
️️️️
Кеннеди
Желтая карточка
Г. Колса
Желтая карточка
М. Розенберг
Замена
М. Арана
️️️️
А. Гонсалес
Желтая карточка
Кеннеди
Желтая карточка
Мику
Желтая карточка
Ф. Перес
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
8
Гонсало Колса
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
16
Кеннеди
ПВ
9
Маркус Розенберг
ЦФ
24
Ариэль
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Педро Мунитис
ПВ
17
Мануэль Арана
ПВ
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
8
Борха
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
27
Адриан Колунга
ЦФ
4-3-1-2
25
Тоньо
18
Фернандес
3
Энрике
3
Торрехон
15
Перес
8
Гонсалес
8
Колса
6
Циолис
16
Кеннеди
24
Ариэль
9
Розенберг
4-3-2-1
13
Кодина
5
Маркано
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
10
Парехо
4
Санчес
18
Боатенг
16
Риос
7
Ману
20
Мику
8
Колса
25
Ласен
25
Ласен
8
Колса
16
Кеннеди
10
Мунитис
10
Мунитис
16
Кеннеди
8
Гонсалес
17
Арана
17
Арана
8
Гонсалес
10
Парехо
8
Борха
8
Борха
10
Парехо
7
Ману
5
Москера
5
Москера
7
Ману
20
Мику
27
Колунга
27
Колунга
20
Мику
Остались в запасе
Расинг
Хетафе
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
24
Вальдо Понсе
ЦЗ
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
3
Марио
ЦЗ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Португаль
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Расинг - Хетафе
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Эль Сардинеро
Новости команд
Все
Расинг
Хетафе
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Примера. «Реал» разгромил «Расинг» – 3:0
1 ноября
«Расинг» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Расинга» и «Реала» на победу в матче 11-го тура
31 октября
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+