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«Расинг» – «Эльче»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Испании 2026/2027

27 августа 2026 9:52
Расинг - Эльче
28 авг. 2026, пятница 20:00 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Расинга»
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Матч 3 тура Ла Лиги между «Расингом» и «Эльче» пройдет 28 августа 2026 года в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро». Обе команды стартовали с ничьей и поражения, имея по одному очку, и находятся в нижней части таблицы. «Расинг» дома традиционно силен, но его оборона регулярно пропускает – в 13 последних матчах не было сухих игр. «Эльче», в свою очередь, не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и стабильно забивает в очных матчах с этим соперником. Кто же сумеет одержать первую победу в сезоне – хозяева, которые попытаются использовать поддержку трибун, или гости, которые уже показали свою неуступчивость?

Кто победит в матче

«Расинг» сделает ставку на преимущество своего поля и атакующий потенциал. В среднем за последние пять матчей команда забивает 1,40 гола, а в последних домашних играх регулярно находила путь к чужим воротам. Однако оборона хозяев действует нестабильно – 1,60 пропущенных мяча в среднем за тот же период, и «Расинг» пропускает в тринадцати последних встречах подряд. В стартовых турах они уступили «Хетафе» (0:1) и сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2), что подтверждает их атакующую смелость, но и уязвимость сзади. В очных встречах с «Эльче» статистика примерно равная, но дома «Расинг» выглядит увереннее.

«Эльче» подходит к игре с хорошей формой – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. В атаке гости эффективны: в среднем 1,60 гола за последние пять игр, а в очных встречах с «Расингом» они забивают в пяти из семи последних матчей. Однако оборона «Эльче» также оставляет желать лучшего – в среднем 2,00 пропущенных мяча, и они пропустили пять голов от «Барселоны» в прошлом туре. Тем не менее гости умеют создавать моменты и способны навязать борьбу даже на выезде.

Итоговый вывод: обе команды имеют проблемы в защите, но «Расинг» играет дома и обладает более стабильной атакой в последних матчах. «Эльче» опасен на контратаках, однако его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на победу в Сантандере. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В последних десяти очных матчах «Эльче» одержал четыре победы, «Расинг» – две, ещe четыре встречи завершились вничью. При этом гости забивают в пяти из семи последних игр против «Расинга», что говорит об их умении создавать моменты у ворот соперника. Однако «Расинг» дома в последней очной встрече (в Сегунде 2025 года) победил со счeтом 2:0, и сейчас хозяева постараются повторить этот успех. Текущая форма обеих команд примерно равна, но домашний фактор и более надeжная атака хозяев склоняют чашу весов в их пользу.

Личные встречи
Побед - 3 (60%)
Ничьих - 1 (20%)
Побед - 1 (20%)
9
Забитых мячей
7
1.8
В среднем за матч
1.4
3:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
Самая крупная ничья
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльче
1 : 1
02.09.2023
Расинг
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
3 : 2
28.08.2026
Эльче
Испания. Сегунда, 29 тур
Расинг
2 : 0
02.03.2025
Эльче
Испания. Сегунда, 20 тур
Эльче
3 : 0
19.12.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
3 : 1
04.05.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльче
1 : 1
02.09.2023
Расинг

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Расинг
13
Хулен Агирресабала
ВР
2
Alvaro Mantilla
(К) ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
17
Jorge Salinas
ЦЗ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
15
Густаво Пуэрта
ЦП
23
Иван Мартин
АП
20
Серхио Каналес
АП
21
Яссир Забири
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Эльче
1
Матиас Дитуро
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
6
Педро Бигас
(К) ЦЗ
2
Буба Сангаре
ПЗ
18
Марк Агуадо
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Факундо Буонанотте
АП
11
Херман Валера
ЦФ
29
Ali Houary
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Расинг
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
18
Маттео Прати
ОП
14
Магуэтт Гуйе
ОП
38
Sergio Martinez
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
7
Гиорги Гулиашвили
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
38
Hugo Pérez
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Эльче
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
21
Лукас Сепеда
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
5
Федерико Редондо
ОП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Мартим Нету
ЦП
47
Хави Морсильо
ЦП
17
Хосан
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
4-1-3-2
13
Агирресабала
2
16
Гонсалес
17
4
Эрнандо
15
Пуэрта
10
Висенте
20
Каналес
23
Мартин
11
Мартин
21
Забири
4-1-1-1-3
1
Дитуро
2
Сангаре
22
Аффенгрубер
6
Бигас
23
Чуст
18
Агуадо
12
Вильяр
10
Буонанотте
14
Ниньо
29
11
Валера
11
Мартин
18
Прати
18
Прати
11
Мартин
20
Каналес
14
Гуйе
14
Гуйе
20
Каналес
10
Висенте
7
Гулиашвили
7
Гулиашвили
10
Висенте
21
Забири
12
Вильялибре
12
Вильялибре
21
Забири
2
Сангаре
17
Хосан
17
Хосан
2
Сангаре
6
Бигас
47
Морсильо
47
Морсильо
6
Бигас
29
9
Понсе
9
Понсе
29
18
Агуадо
20
Моренте
20
Моренте
18
Агуадо
Остались в запасе
Расинг
Эльче
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
38
Hugo Pérez
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
21
Лукас Сепеда
ЛВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Мартин Анселми
Остались в запасе
1
Simon Eriksson
ВР
30
Carlos Sánchez
ЦЗ
5
Пабло Рамон
ЦЗ
38
Sergio Martinez
ЦП
22
Diego Díaz
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
38
Hugo Pérez
ЦФ
21
Хуан Карлос Арана
ЦФ
Остались в запасе
21
Лукас Сепеда
ЛВ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Федерико Редондо
ОП
18
Мартим Нету
ЦП
13
Алехандро Итурбе
ВР
26
Matia Barzic
ЦЗ
30
Alvaro Padilla
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хосе Альберто Лопес
Главный тренер
Мартин Анселми
Расинг
Точно не сыграют
Pedro Felipe
Эльче
Точно не сыграют
Adam Boayar
ЦП
Яго Сантьяго
ЛВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Расинга» в основное время. Домашнее поле, стабильная атака и уязвимая оборона гостей, которая пропускает в среднем два гола за игру, делают хозяев фаворитами. «Эльче» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление на «Эль-Сардинеро». Рекомендуемая ставка – победа «Расинга» с коэффициентом 2,08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Расингом» и «Эльче» состоится 28 августа 2026 года в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Расинг» – «Эльче»: смотреть онлайн.

2.08
Победа «Расинга»
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Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Эльче Расинг
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