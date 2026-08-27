Матч 3 тура Ла Лиги между «Расингом» и «Эльче» пройдет 28 августа 2026 года в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро». Обе команды стартовали с ничьей и поражения, имея по одному очку, и находятся в нижней части таблицы. «Расинг» дома традиционно силен, но его оборона регулярно пропускает – в 13 последних матчах не было сухих игр. «Эльче», в свою очередь, не проигрывает в восьми из десяти последних встреч и стабильно забивает в очных матчах с этим соперником. Кто же сумеет одержать первую победу в сезоне – хозяева, которые попытаются использовать поддержку трибун, или гости, которые уже показали свою неуступчивость?

Кто победит в матче

«Расинг» сделает ставку на преимущество своего поля и атакующий потенциал. В среднем за последние пять матчей команда забивает 1,40 гола, а в последних домашних играх регулярно находила путь к чужим воротам. Однако оборона хозяев действует нестабильно – 1,60 пропущенных мяча в среднем за тот же период, и «Расинг» пропускает в тринадцати последних встречах подряд. В стартовых турах они уступили «Хетафе» (0:1) и сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2), что подтверждает их атакующую смелость, но и уязвимость сзади. В очных встречах с «Эльче» статистика примерно равная, но дома «Расинг» выглядит увереннее.

«Эльче» подходит к игре с хорошей формой – команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей. В атаке гости эффективны: в среднем 1,60 гола за последние пять игр, а в очных встречах с «Расингом» они забивают в пяти из семи последних матчей. Однако оборона «Эльче» также оставляет желать лучшего – в среднем 2,00 пропущенных мяча, и они пропустили пять голов от «Барселоны» в прошлом туре. Тем не менее гости умеют создавать моменты и способны навязать борьбу даже на выезде.

Итоговый вывод: обе команды имеют проблемы в защите, но «Расинг» играет дома и обладает более стабильной атакой в последних матчах. «Эльче» опасен на контратаках, однако его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на победу в Сантандере. Наиболее вероятный исход – минимальная победа хозяев с обоюдными голами.

Форма и история личных встреч

В последних десяти очных матчах «Эльче» одержал четыре победы, «Расинг» – две, ещe четыре встречи завершились вничью. При этом гости забивают в пяти из семи последних игр против «Расинга», что говорит об их умении создавать моменты у ворот соперника. Однако «Расинг» дома в последней очной встрече (в Сегунде 2025 года) победил со счeтом 2:0, и сейчас хозяева постараются повторить этот успех. Текущая форма обеих команд примерно равна, но домашний фактор и более надeжная атака хозяев склоняют чашу весов в их пользу.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Расинга» в основное время. Домашнее поле, стабильная атака и уязвимая оборона гостей, которая пропускает в среднем два гола за игру, делают хозяев фаворитами. «Эльче» способен забить, но его защита вряд ли выдержит давление на «Эль-Сардинеро». Рекомендуемая ставка – победа «Расинга» с коэффициентом 2,08. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3 тура чемпионата Испании между «Расингом» и «Эльче» состоится 28 августа 2026 года в Сантандере на стадионе «Эль-Сардинеро» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».