Агенты Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

В агентстве Squadra Management отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к центральному полузащитнику «Расинга» Хуану Нардони.
«Интерес от «Спартака» к Нардони? Возможно, они и обозначили интерес, но с нами не связывались и переговоры сейчас не ведутся», – сказали в агентстве.
- 22-летний Нардони в этом сезоне провел за «Расинг» 21 матч, забил 1 гол.
- Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 11 миллионов евро.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»