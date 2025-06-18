Агенты Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

В агентстве Squadra Management отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к центральному полузащитнику «Расинга» Хуану Нардони.

«Интерес от «Спартака» к Нардони? Возможно, они и обозначили интерес, но с нами не связывались и переговоры сейчас не ведутся», – сказали в агентстве.