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  • Агенты Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

Агенты Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

Сегодня, 12:24

В агентстве Squadra Management отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к центральному полузащитнику «Расинга» Хуану Нардони.

«Интерес от «Спартака» к Нардони? Возможно, они и обозначили интерес, но с нами не связывались и переговоры сейчас не ведутся», – сказали в агентстве.

  • 22-летний Нардони в этом сезоне провел за «Расинг» 21 матч, забил 1 гол.
  • Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 11 миллионов евро.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Расинг Клуб Спартак Juan Nardoni
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