Рохас назвал «Спартаку» требования по зарплате

Полузащитник «Расинга» Матиас Рохас ведет переговоры со «Спартаком».
27-летний парагваец назвал клубу свои требования по зарплате – 2,1-2,2 миллиона долларов в год без учета бонусов.
Также сторона футболиста хочет подписной бонус и комиссионные агенту.
В «Спартаке» считают чрезмерными желания потенциального новичка.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
- В этом сезоне Рохас провел 14 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
- Его контракт с «Расингом» истекает летом.
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Источник: Metaratings