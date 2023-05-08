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    Рохас назвал «Спартаку» требования по зарплате

    Полузащитник «Расинга» Матиас Рохас ведет переговоры со «Спартаком».

    27-летний парагваец назвал клубу свои требования по зарплате – 2,1-2,2 миллиона долларов в год без учета бонусов.

    Также сторона футболиста хочет подписной бонус и комиссионные агенту.

    В «Спартаке» считают чрезмерными желания потенциального новичка.

    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне Рохас провел 14 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с «Расингом» истекает летом.

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    Источник: Metaratings

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    08.05.2023 19:31
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1081

      SLADE2019 1 час назад

      Какой Рохас? Четырех защитников надо искать и опорника оборонительного плана.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +176

      odessakmv 6 часов назад

      сколько процент агентам???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21332

      derrik2000 15 часов назад

      Посмотрел нарезки с его участием: всего минут 30 получилось, но таких... насыщенных... )))
      Что скажу.
      Если по ударам - второй Фернандо, ну, или, если угодно, первый Рохас, поскольку с Фернандо очень разнятся по комплекции )).
      Как я понял, Рохас - штатный пенальтист команды.
      Только, вот не понял: он центральный или правый полузащитник???
      В целом, неплохое, весьма неплохое усиление в атаку.
      Да и денег вроде бы стоит мало.
      Пусть договариваются или кого-то подобного ищут.

      1
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      ...
      Рейтинг: +2480

      alefreddy > derrik2000 14 часов назад

      на обмен Дуарте с доплатой если стоящее приобретение

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21332

      derrik2000 > derrik2000 14 часов назад

      Знаешь...
      Ни одной нарезки, где он КЛАССНО ОТРАБАТЫВАЕТ в обороне.
      НИ ОДНОЙ!
      Хотя, чтобы обеспечить рекламу игрока, обычно показывают всё положительное в игре.
      Наверное, стоит призадуматься...

      0
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      Рейтинг: +324

      Рыло свина 15 часов назад

      кто получил доступ к отмыву парагвайцами?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18088

      Barmaleushka 15 часов назад

      Каааак он не за ромбик играть собрался , а за деньги, как какой-то Малком .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1346

      Болотоход 15 часов назад

      Мда уж! А для зенита это всего лишь навсего копейки!
      Если всякие зулусы бразильские получают более 5 мультов)))

      1
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      Рейтинг: +2480

      alefreddy 15 часов назад

      бонусы и подобное Дуартой отдадим

      3
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