Рохас назвал «Спартаку» требования по зарплате

Полузащитник «Расинга» Матиас Рохас ведет переговоры со «Спартаком».

27-летний парагваец назвал клубу свои требования по зарплате – 2,1-2,2 миллиона долларов в год без учета бонусов.

Также сторона футболиста хочет подписной бонус и комиссионные агенту.

В «Спартаке» считают чрезмерными желания потенциального новичка.

Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

В этом сезоне Рохас провел 14 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

Его контракт с «Расингом» истекает летом.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением