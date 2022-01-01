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Аргентина. Примера
Команды
Расинг Клуб
Состав
€ 20 млн
Расинг Клуб - состав команды
Авельянеда
Аргентина. Примера
Стадион:
Президенте Хуан Доминго Перон
Сайт:
http://www.racingclub.com
Тренер:
Густаво Костас
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Matías Tagliamonte
Вра
-
2
Перес Матиас
Защ
26
€ 2.7 млн
18
Эспино Луис
Защ
34
€ 0.9 млн
6
Рохо Маркос
Защ
36
€ 0.125 млн
3
Marco Di Cesare
Защ
-
33
Leonel Pérez
Защ
-
34
Tobias Rubio
Защ
-
18
Franco Pardo
Защ
-
4
Ezequiel Cannavo
Защ
-
21
Карбони Валентин
Пол
21
€ 7.5 млн
11
Сарачо Матиас
Пол
28
€ 3.5 млн
5
Краневиттер Матиас
Пол
33
€ 0.6 млн
16
Ulises Ortegoza
Пол
-
14
Juan Barinaga
Пол
-
19
Ignacio Rodríguez
Пол
-
20
Gastón Lódico
Пол
-
32
Lautaro Díaz
Пол
-
24
Adrian Fernandez
Пол
-
10
Matko Miljevic
Пол
-
7
Duván Vergara
Пол
-
9
Мартинес Адриан
Нап
34
€ 2.8 млн
17
Конечны Томас
Нап
28
€ 2.5 млн
22
Elías Torres
Нап
-
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 11, нападающих: 3
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