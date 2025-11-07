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Аргентина. Примера
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Расинг Клуб
Новости
€ 20 млн
Расинг Клуб - новости команды
Авельянеда
Аргентина. Примера
Стадион:
Президенте Хуан Доминго Перон
Сайт:
http://www.racingclub.com
Тренер:
Густаво Костас
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Расписание
Таблица
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
4 августа
5
«Расинг» – «Каракас»: прогноз и ставки на матч 22 мая 2026 с коэффициентом 1.53
21 мая
Бальбоа перейдет в клуб РПЛ
30 января
2
Фото
«Интер» отдал в аренду обладателя Кубка Америки
9 января
ЦСКА назвал двум клубам цену на Вильягру
7 января
5
Аргентинский клуб заинтересовался игроком «Зенита»
2025.11.07 13:05
3
Агенты Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
2025.06.18 12:24
1
У «Спартака» потребовали агентскую комиссию в размере 2,5 миллиона
2025.06.06 17:00
10
«Зенит» пытается сорвать трансфер «Спартака»
2025.06.05 22:48
17
«Спартак» договорился о трансфере Мартирены на позицию Денисова
2025.06.05 18:22
9
«Спартак» не смог договориться с «Расингом» по сумме трансфера Мартирены
2025.06.05 11:22
4
Стали известны пожелания Мартирены по зарплате в «Спартаке»
2025.05.31 21:21
2
Названа сумма, которую запросили у «Спартака» за трансфер Мартирены
2025.05.30 12:25
20
«Спартак» готов потратить 10 миллионов на уругвайского защитника
2025.05.29 10:30
8
Представители Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»
2025.02.18 07:50
1
«Спартаку» предлагали аргентинского полузащитника за 11-12 миллионов
2025.02.17 17:09
2
Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу
2025.02.07 10:02
«Зенит» отозвал предложение о покупке Мартирены
2025.01.05 18:59
Аргентинский «Расинг» отклонил предложение «Зенита» по Мартирене
2024.12.30 12:33
1
«Зенит» предложил 9 миллионов за игрока, на которого претендовал «Краснодар»
2024.12.27 19:07
10
«Краснодару» интересны два защитника из Южной Америки
2024.07.09 10:12
«Локомотив» объявил об уходе легионера, проданного неделю назад
2024.01.26 21:44
«Локомотив» продал защитника за 900 тысяч
2024.01.18 10:30
3
«Оренбург» выкупил аргентинца Мансилью: подробности сделки
2023.05.16 14:41
Рохас назвал «Спартаку» требования по зарплате
2023.05.08 19:31
7
ЦСКА хотел подписать футболиста, которым интересуется «Спартак»
2023.04.28 00:43
«Саутгемптон» купил аргентинского полузащитника за 13,65 миллиона
2023.01.10 00:34
1
2
Главные новости
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
7
Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
3
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
10
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
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