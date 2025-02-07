Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу

Аргентинский «Ланус» не доволен предложением от «Динамо» по парагвайскому защитнику Хуану Касересу. При этом, в клубе готовы вернуться к вопросу, если московский клуб улучшит условия.

Отмечается, что часть прав на игрока принадлежит «Расинг Клубу» из Авельянеды.

Сообщается также, что если динамовцы подпишут 24-летнего Касереса, то из клуба может уйти защитник Эли Даса.