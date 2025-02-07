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  • Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу

Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу

Аргентинский «Ланус» не доволен предложением от «Динамо» по парагвайскому защитнику Хуану Касересу. При этом, в клубе готовы вернуться к вопросу, если московский клуб улучшит условия.

Отмечается, что часть прав на игрока принадлежит «Расинг Клубу» из Авельянеды.

Сообщается также, что если динамовцы подпишут 24-летнего Касереса, то из клуба может уйти защитник Эли Даса.

  • В прошлом году Касерес провел за «Ланус» 33 матча, но не отметился результативными действиями. В 2025 году он сыграл в 2 встречах и сделал 1 голевую передачую
  • Сообщалось, что «Динамо» предложило правому защитнику контракт на 4 года.
  • Стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
  • Касерес родился в Аргентине и провел всю карьеру в местных командах, но выступает за сборную Парагвая. За нее он сыграл в 4 матчах.
  • 32-летний Даса провел в этом сезоне 19 матчей за «Динамо», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
  • Срок контракта израильтянина с московским клубом истекает этим летом.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (1)
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избаловал Зенит латинос огромными суммами. вот результат...
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