Аргентинский клуб не устраивает предложение «Динамо» по Касересу

Аргентинский «Ланус» не доволен предложением от «Динамо» по парагвайскому защитнику Хуану Касересу. При этом, в клубе готовы вернуться к вопросу, если московский клуб улучшит условия.
Отмечается, что часть прав на игрока принадлежит «Расинг Клубу» из Авельянеды.
Сообщается также, что если динамовцы подпишут 24-летнего Касереса, то из клуба может уйти защитник Эли Даса.
- В прошлом году Касерес провел за «Ланус» 33 матча, но не отметился результативными действиями. В 2025 году он сыграл в 2 встречах и сделал 1 голевую передачую
- Сообщалось, что «Динамо» предложило правому защитнику контракт на 4 года.
- Стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
- Касерес родился в Аргентине и провел всю карьеру в местных командах, но выступает за сборную Парагвая. За нее он сыграл в 4 матчах.
- 32-летний Даса провел в этом сезоне 19 матчей за «Динамо», забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.
- Срок контракта израильтянина с московским клубом истекает этим летом.