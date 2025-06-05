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  • «Спартак» не смог договориться с «Расингом» по сумме трансфера Мартирены

«Спартак» не смог договориться с «Расингом» по сумме трансфера Мартирены

Сегодня, 11:22
2

Переговоры «Спартака» и аргентинского «Расинга» по правому защитнику Гастону Мартирене приостановлены. Клубы не смогли договориться по цене трансфера. «Расинг Клуб» хочет получить от «Спартака» 11-12 миллионов евро за переход защитника.

Кандидатура Мартирены изначально не являлась приоритетом для спортивного блока красно-белых. Столичный клуб переключился на другие варианты на позицию правого защитника, которые рассматривали паралельно вместе с уругвайцем. В основном это латиноамериканские легионеры.

В списке кандидатов на позицию флангового защитника находятся также Андрей Лангович из «Ростова» и Илья Рожков из «Рубина», но пока в «Спартаке» к этим кандидатурам не возвращались.

  • 25-летний Мартирена провел в этом году 23 матча за «Расинг», забил 2 гола, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
  • Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Расинг Клуб Спартак Лангович Андрей Рожков Илья Gastón Martirena
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Комментарии (2)
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Отправить
Иван Петров 1986
1749113569
Да зачем они свои то нужны. Нужно дорого купить плохонького легионера, а через полгода продать его в два раза дешевле.
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Иван Петров 1986
1749115298
Ну и слава богу.
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