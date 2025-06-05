«Спартак» не смог договориться с «Расингом» по сумме трансфера Мартирены

Переговоры «Спартака» и аргентинского «Расинга» по правому защитнику Гастону Мартирене приостановлены. Клубы не смогли договориться по цене трансфера. «Расинг Клуб» хочет получить от «Спартака» 11-12 миллионов евро за переход защитника.
Кандидатура Мартирены изначально не являлась приоритетом для спортивного блока красно-белых. Столичный клуб переключился на другие варианты на позицию правого защитника, которые рассматривали паралельно вместе с уругвайцем. В основном это латиноамериканские легионеры.
В списке кандидатов на позицию флангового защитника находятся также Андрей Лангович из «Ростова» и Илья Рожков из «Рубина», но пока в «Спартаке» к этим кандидатурам не возвращались.
- 25-летний Мартирена провел в этом году 23 матча за «Расинг», забил 2 гола, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.
Источник: Metaratings.ru