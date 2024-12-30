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    • Аргентинский «Расинг» отклонил предложение «Зенита» по Мартирене

    Аргентинский «Расинг» отклонил предложение «Зенита» по Мартирене

    «Расинг» из Авельянеды отклонил предложение «Зенита» о покупке Гастона Мартирены. Аргентинский клуб владеет только 70% прав на футболиста, а также имеет задолженность в размере 1,4 миллиона долларов перед «Ливерпуль Монтевидео», за который уругвайский защитник выступал ранее.

    Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 9 миллионов долларов за 100% прав на 24-летнего защитника. По данным журналиста Леандро Адонио Белли, в таком случае клуб получит только 4,9 миллиона.

    Поэтому «Расинг» запросил большую сумму с другой формой оплаты.

    • 24-летний уругваец провел в этом году за «Расинг Клуб» 38 матчей, забил 6 голов, отдал 7 передач.
    • Его соглашение с аргентинским клубом рассчитано до конца 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Мартирены в 5 миллионов евро.

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    Источник: страница Леандро Адонио Белли в соцсети X

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии (1)
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    1735566120
    =Поэтому «Расинг» запросил большую сумму с другой формой оплаты.=_____Дык отклонил или просто хочет больше получить?
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