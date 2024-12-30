Аргентинский «Расинг» отклонил предложение «Зенита» по Мартирене

«Расинг» из Авельянеды отклонил предложение «Зенита» о покупке Гастона Мартирены. Аргентинский клуб владеет только 70% прав на футболиста, а также имеет задолженность в размере 1,4 миллиона долларов перед «Ливерпуль Монтевидео», за который уругвайский защитник выступал ранее.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга предложил 9 миллионов долларов за 100% прав на 24-летнего защитника. По данным журналиста Леандро Адонио Белли, в таком случае клуб получит только 4,9 миллиона.

Поэтому «Расинг» запросил большую сумму с другой формой оплаты.