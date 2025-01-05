«Зенит» отозвал предложение о покупке Мартирены

«Зенит» не достиг соглашения с аргентинским «Расингом» из Авельянды о переходе защитника Гастона Мартирены. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, петербуржцы отозвали предложение по футболисту

«Зенит» предлагал за уругвайца, которому сегодня исполнилось 25 лет, 6+3 млн евро и 15% от суммы будущей продажи, «Расинг» хотел получить больше. Ни одна из сторон не пошла на уступки.