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    «Зенит» отозвал предложение о покупке Мартирены

    «Зенит» не достиг соглашения с аргентинским «Расингом» из Авельянды о переходе защитника Гастона Мартирены. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, петербуржцы отозвали предложение по футболисту

    «Зенит» предлагал за уругвайца, которому сегодня исполнилось 25 лет, 6+3 млн евро и 15% от суммы будущей продажи, «Расинг» хотел получить больше. Ни одна из сторон не пошла на уступки.

    • Мартирена провел в этом году за «Расинг Клуб» 38 матчей, забил 6 голов, отдал 7 передач.
    • Его соглашение с аргентинским клубом рассчитано до конца 2027 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 5 миллионов евро.
    • «Расинг Клуб» владеет только 70% прав на Мартирену, а также имеет задолженность в размере 1,4 миллиона долларов перед «Ливерпуль Монтевидео», за который уругвайский защитник выступал ранее.

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    Источник: страница Сесара Луиса Мерло в соцсети X

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    05.01.2025 18:59
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