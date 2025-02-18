Представители Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

В агентстве Squadra Management Deportivo, работающим с полузащитником «Расинга» Хуаном Игнасио Нардони, подтвердили интерес к игроку со стороны «Спартака».
«Интерес есть, как и от еще ряда клубов, но на данный момент никакой конкретики», – сообщили в агнетстве.
- По данным Metaratings.ru, посредники предлагали московскому клубу купить полузащитника за 11-12 миллионов евро. Спартаковцы отказались от сделки, отдав предпочтение другим кандидатам.
- 22-летний центральный полузащитник провел в этом году 5 матчей за «Расинг Клуб».
- Transfermarkt оценивает стоимость Нардони в 7 миллионов евро.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.