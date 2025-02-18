Представители Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

В агентстве Squadra Management Deportivo, работающим с полузащитником «Расинга» Хуаном Игнасио Нардони, подтвердили интерес к игроку со стороны «Спартака».

«Интерес есть, как и от еще ряда клубов, но на данный момент никакой конкретики», – сообщили в агнетстве.