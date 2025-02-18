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  • Представители Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

Представители Нардони прокомментировали информацию об интересе «Спартака»

В агентстве Squadra Management Deportivo, работающим с полузащитником «Расинга» Хуаном Игнасио Нардони, подтвердили интерес к игроку со стороны «Спартака».

«Интерес есть, как и от еще ряда клубов, но на данный момент никакой конкретики», – сообщили в агнетстве.

  • По данным Metaratings.ru, посредники предлагали московскому клубу купить полузащитника за 11-12 миллионов евро. Спартаковцы отказались от сделки, отдав предпочтение другим кандидатам.
  • 22-летний центральный полузащитник провел в этом году 5 матчей за «Расинг Клуб».
  • Transfermarkt оценивает стоимость Нардони в 7 миллионов евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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Комментарии (1)
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alefreddy
1739873036
и не будет стата слабая
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