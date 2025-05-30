Названа сумма, которую запросили у «Спартака» за трансфер Мартирены

«Расинг» требует у «Спартака» 11-12 миллионов евро за переход правого защитника Гастона Мартирены.
Красно-белые не отправлял официальный запрос в аргентинский клуб по поводу трансфера, но провели неформальное общение с представителями уругвайца.
К Мартирене проявляет интерес ещe один российский топ-клуб. Для «Спартака» он не является основным кандидатом на позицию правого защитника.
- 25-летний Мартирена провел в этом году 23 матча за «Расинг», забил 2 гола, отдал 5 передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
- Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.
Источник: Metaratings.ru