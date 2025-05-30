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  • Названа сумма, которую запросили у «Спартака» за трансфер Мартирены

Названа сумма, которую запросили у «Спартака» за трансфер Мартирены

30 мая 2025, 12:25
20

«Расинг» требует у «Спартака» 11-12 миллионов евро за переход правого защитника Гастона Мартирены.

Красно-белые не отправлял официальный запрос в аргентинский клуб по поводу трансфера, но провели неформальное общение с представителями уругвайца.

К Мартирене проявляет интерес ещe один российский топ-клуб. Для «Спартака» он не является основным кандидатом на позицию правого защитника.

  • 25-летний Мартирена провел в этом году 23 матча за «Расинг», забил 2 гола, отдал 5 передач.
  • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.
  • Его контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2027 года.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Расинг Клуб Спартак
Комментарии (20)
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ilich55
1748599698
Интересно, а «Расинг» не боится санкций? У нас под санкциями 65 банков. Видимо хряки нарочным (Барко) повезут наличку десятью чемоданами?
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Ghork
1748603307
Где мясные умудряются искать весь этот неликвид за такие деньги...
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