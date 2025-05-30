Названа сумма, которую запросили у «Спартака» за трансфер Мартирены

«Расинг» требует у «Спартака» 11-12 миллионов евро за переход правого защитника Гастона Мартирены.

Красно-белые не отправлял официальный запрос в аргентинский клуб по поводу трансфера, но провели неформальное общение с представителями уругвайца.

К Мартирене проявляет интерес ещe один российский топ-клуб. Для «Спартака» он не является основным кандидатом на позицию правого защитника.