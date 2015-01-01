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Аргентина. Примера
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Расинг Клуб
Результаты
€ 20 млн
Расинг Клуб - результаты матчей
Авельянеда
Аргентина. Примера
Стадион:
Президенте Хуан Доминго Перон
Сайт:
http://www.racingclub.com
Тренер:
Густаво Костас
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Копа Судамерикана. 2026
Аргентина. Примера. 2026
Кубок Либертадорес. 2025
Суперкубок Южной Америки. 2025
Аргентина. Примера. 2025
Аргентина. Примера. 2024
Копа Судамерикана. 2024
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2015
Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
14.09 | 03:30
Уракан
2 : 1
Расинг Клуб
07.09 | 03:30
Расинг Клуб
1 : 2
Атлетико Тукуман
31.08 | 03:30
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
Расинг Клуб
24.08 | 03:30
Расинг Клуб
1 : 1
Бока Хуниорс
15.08 | 02:30
Расинг Клуб
0 : 1
Банфилд
10.08 | 02:15
Архентинос Хуниорс
2 : 1
Расинг Клуб
02.08 | 02:30
Расинг Клуб
1 : 3
Тигре
29.07 | 03:15
Росарио Сентраль
0 : 0
Расинг Клуб
25.07 | 01:00
Расинг Клуб
2 : 1
Химнасия
14.05 | 00:45
Росарио Сентраль
2 : 1
Расинг Клуб
10.05 | 23:00
Эстудиантес
0 : 1
Расинг Клуб
03.05 | 22:00
Расинг Клуб
0 : 0
Уракан
25.04 | 03:30
Расинг Клуб
1 : 1
Барракас Сентраль
19.04 | 19:30
Альдосиви
1 : 1
Расинг Клуб
13.04 | 02:00
Расинг Клуб
0 : 2
Ривер Плейт
04.04 | 23:30
Индепендьенте
1 : 0
Расинг Клуб
22.03 | 04:15
Бельграно
1 : 2
Расинг Клуб
17.03 | 02:00
Расинг Клуб
2 : 0
Эстудиантес де Рио-Куарто
11.03 | 04:00
Атлетико Сармиенто
0 : 0
Расинг Клуб
04.03 | 03:15
Атлетико Тукуман
0 : 3
Расинг Клуб
26.02 | 23:15
Расинг Клуб
1 : 1
Индепендьенте Ривадавия
21.02 | 02:00
Бока Хуниорс
0 : 0
Расинг Клуб
14.02 | 23:30
Банфилд
0 : 2
Расинг Клуб
08.02 | 00:00
Расинг Клуб
2 : 1
Архентинос Хуниорс
03.02 | 01:45
Тигре
3 : 1
Расинг Клуб
29.01 | 01:00
Расинг Клуб
1 : 2
Росарио Сентраль
25.01 | 01:30
Химнасия
2 : 1
Расинг Клуб
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