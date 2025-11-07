Аргентинский клуб заинтересовался игроком «Зенита»

«Расинг Клуб» из Авельянеды проявляет интерес к нападающему «Зенита» Лусиано Гонду.

Однако, трансфер будет сложно осуществить по финансовым причинам. Сумма сделки оценивается более чем в 10 миллионов евро, при этом у Гонду очень высокая зарплата в петербургском клубе.